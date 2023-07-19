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Сегодня, 00:55

Представитель Вендела встретится с руководством «Палмейраса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Маркус Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представитель полузащитника «Зенита» Вендела находится в Сан-Паулу и вскоре должен встретиться с руководством «Палмейрас», сообщает Globo Esporte со ссылкой на журналиста Пауло Винисиуса Коэльо.

По информации источника, стороны пытаются найти способ облегчить переговоры с «Зенитом». 25-летний бразилец хочет покинуть российский клуб, но запросы российской команды высоки для «Палмейраса».

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В прошлом году он продлил свой контракт до 2027 года. У «Палмейраса» есть две недели, чтобы договориться по трансферу игрока или найти другой вариант для усиления полузащиты, так как трансферное окно в Бразилии закрывается 2 августа.

Ранее сообщалось, что «Палмейрас» не готов заплатить 25 миллионов евро. Именно такую сумму требует за Вендела «Зенит».

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач.

Вендел. Nossa Palestra: «Палмейрас» интересуется Венделом, но не готов заплатить 25 миллионов евро, которые требует «Зенит»

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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