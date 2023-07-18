Nossa Palestra: «Палмейрас» интересуется Венделом, но не готов заплатить 25 миллионов евро, которые требует «Зенит»
«Палмейрас» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nossa Palestra.
По информации источника, «Зенит» требует за 25-летнего игрока 25 миллионов евро, но бразильский клуб не готов платить такую сумму.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел хочет покинуть клуб. Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года.
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|Спартак
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4
|Ростов
|0
|0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
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|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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