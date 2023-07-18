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Сегодня, 13:20

Nossa Palestra: «Палмейрас» интересуется Венделом, но не готов заплатить 25 миллионов евро, которые требует «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Вендел.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Палмейрас» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nossa Palestra.

По информации источника, «Зенит» требует за 25-летнего игрока 25 миллионов евро, но бразильский клуб не готов платить такую сумму.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел хочет покинуть клуб. Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
15
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
23.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
23.07 20:00
Ростов – Факел
 - : -
23.07 20:00
Сочи – Балтика
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