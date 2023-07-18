Nossa Palestra: «Палмейрас» интересуется Венделом, но не готов заплатить 25 миллионов евро, которые требует «Зенит»

«Палмейрас» заинтересован в трансфере полузащитника «Зенита» Вендела, сообщает Nossa Palestra.

По информации источника, «Зенит» требует за 25-летнего игрока 25 миллионов евро, но бразильский клуб не готов платить такую сумму.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Вендел хочет покинуть клуб. Полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2020 года.