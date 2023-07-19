«Ювентус» поборется с другими итальянскими клубами за Морату

«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает La Gazzetta della Sport.

Туринский клуб готов побороться за 30-летнего испанца с «Ромой», «Миланом» и «Интером», об интересе к игроку со стороны которых стало известно ранее.

В прошлом сезоне Мората сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 20 миллионов евро.