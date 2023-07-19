Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Игры
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:10

«Ювентус» поборется с другими итальянскими клубами за Морату

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ювентус» заинтересован в подписании форварда «Атлетико» Альваро Мораты, сообщает La Gazzetta della Sport.

Туринский клуб готов побороться за 30-летнего испанца с «Ромой», «Миланом» и «Интером», об интересе к игроку со стороны которых стало известно ранее.

В прошлом сезоне Мората сыграл 45 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 3 результативные передачи. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мораты в 20 миллионов евро.

Альваро Мората
Футбол
ФК Атлетико
ФК Ювентус
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Ван дер Сара перевели из реанимации в общее отделение
«Динамо» мощно усилилось Гусевым. Но чемпионству это не поможет
МИД РФ обвинил Гутерриша в нарушении правил дипломатической переписки
МО Сирии сообщило ранении двух военных при атаке на окрестности Дамаска
В Чечне назвали нового гендиректора «Данон Россия» успешным менеджером
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карреру спросили о Еременко
Почему Ботака не вернулся в "Торпедо"
Роналду и "Реал"
«Зенит» — ЦСКА: видеообзор матча, Суперкубок России
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Представитель Вендела встретится с руководством «Палмейраса»

Теллес продолжит карьеру в Саудовской Аравии
Новости
RSS RSS
Все новости