Источник: Джорджевич может стать игроком «Ростова»
19:08
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич может стать игроком «Ростова», сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По данным источника, 26-летний черногорец рассматривается ростовчанами в случае ухода форварда Элдора Шомудорова в «Дженоа».
Из-за травмы Джорджевич пропустил почти весь прошлый сезон, сыграв в 4 матчах, в которых отдал результативную передачу.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/rostov-vedet-peregovory-s-lokomotivom-po-perehodu-dzhordzhevicha/
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