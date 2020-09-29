Источник: Джорджевич может стать игроком «Ростова»

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич может стать игроком «Ростова», сообщает «Рейтинг Букмекеров».

По данным источника, 26-летний черногорец рассматривается ростовчанами в случае ухода форварда Элдора Шомудорова в «Дженоа».

Из-за травмы Джорджевич пропустил почти весь прошлый сезон, сыграв в 4 матчах, в которых отдал результативную передачу.