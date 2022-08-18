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Сегодня, 21:32

Мостовой считает, что Дзюба может сделать «Адана Демирспор» известным клубом

Руслан Минаев
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Бывший полузащитник «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход Артема Дзюбы в «Адана Демирспор».

«Очень странно, что Артем не смог в нашем чемпионате найти команду. Но мы не знаем деталей, почему так произошло. Может, были какие-то запросы. А у нас просел уровень турнира и все остальное. Поэтому ему здесь сложно найти подходящий вариант. В Европе также, думаю, не так много предложений. Все-таки 34 года исполняется. И Турция — хороший вариант. Чемпионат трудный, интересный. Много иностранных футболистов играет. Может быть, команда у Артема не такая известная. С другой стороны, он сам может ее сделать такой. Как часто бывает», — цитирует Мостового RT.

33-летний россиянин заключил контракт по схеме 1+1.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1038829-mostovoi-dzyuba-turciya
Александр Мостовой
Артем Дзюба
ФК Адана Демирспор
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