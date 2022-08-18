Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме 1+1

Как ранее сообщал «СЭ», «Адана Демирспор» объявил о подписании контракта с нападающий Артемом Дзюбой. Соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Артем Дзюба подписал контракт с «Адана Демирспором» по схеме 1+1. ФК «Адана Демирспор»

Дзюба стал свободным агентом по окончании сезона-2021/22, его предыдущим клубом был «Зенит». В прошлом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 результативных передач в 39 матчах за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

«Адана Демирспор» занимает первое место в чемпионате Турции с 6 очками после 2 туров сезона-2022/23.