Феррейра-Карраско может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» заинтересовано в подписании 28-летнего бельгийца. Мадридский клуб готов расстаться с игроком за 30 миллионов евро.

Ранее стало известно, что игрок не против остаться в «Атлетико», но его новый агент подыскивает клуб, где бельгийцу будут платить более высокую зарплату.

В прошлом сезоне Карраско сыграл 44 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 результативных передач.