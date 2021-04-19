В УЕФА пообещали решить вопросы по игрокам из 12 клубов Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал решить вопросы по игрокам из 12 клубов европейской Суперлиги.

«Как быть футболистам? Интересный вопрос. Юридический вопрос. Будем решать проблемы игроков по мере их возникновения. А затем игроки задумаются, подписывать ли контракты с такими клубами, если за этим последует дисквалификация и отстранение от участия в наших турнирах.

Не боюсь ли я потерять еще три клуба, которые пока не названы? Мы разговаривали с разными клубами — большими, средними, малыми. Они за наши турниры, они поддерживают наши соревнования. Нет, не боюсь», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

(Александр Бобров)