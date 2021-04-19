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В УЕФА пообещали решить вопросы по игрокам из 12 клубов Суперлиги

16:26
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Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал решить вопросы по игрокам из 12 клубов европейской Суперлиги.

«Как быть футболистам? Интересный вопрос. Юридический вопрос. Будем решать проблемы игроков по мере их возникновения. А затем игроки задумаются, подписывать ли контракты с такими клубами, если за этим последует дисквалификация и отстранение от участия в наших турнирах.

Не боюсь ли я потерять еще три клуба, которые пока не названы? Мы разговаривали с разными клубами — большими, средними, малыми. Они за наши турниры, они поддерживают наши соревнования. Нет, не боюсь», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.

(Александр Бобров)

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