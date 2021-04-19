В УЕФА пообещали решить вопросы по игрокам из 12 клубов Суперлиги
16:26
Президент УЕФА Александер Чеферин пообещал решить вопросы по игрокам из 12 клубов европейской Суперлиги.
«Как быть футболистам? Интересный вопрос. Юридический вопрос. Будем решать проблемы игроков по мере их возникновения. А затем игроки задумаются, подписывать ли контракты с такими клубами, если за этим последует дисквалификация и отстранение от участия в наших турнирах.
Не боюсь ли я потерять еще три клуба, которые пока не названы? Мы разговаривали с разными клубами — большими, средними, малыми. Они за наши турниры, они поддерживают наши соревнования. Нет, не боюсь», — сказал Чеферин на видеоконференции для СМИ.
(Александр Бобров)
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