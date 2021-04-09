«Я желал «Реалу» самого лучшего, но в итоге испортил его». История создания и падения легендарных «галактикос»

Концепция, которая провалилась. Сейчас у «Реала» другой путь развития, а впереди очередное класико с «Барселоной», которое в прямом эфире покажет РЕН ТВ — единственный из федеральных каналов.

«Реал» эпохи «галактикос» — одна из самых узнаваемых команд в истории футбола. Полная противоречий, она не достигла своих изначальных целей, однако окончательно закрепила за «сливочными» статус глобального бренда. А главной движущей силой проекта были амбиции одного человека — Флорентино Переса.

«Если я выиграю президентские выборы, Луиш Фигу будет играть за Мадрид. Если он к нам не перейдет — я выплачу стоимость всех заплаченных сезонных абонементов», — с такой риторикой он шел в 2000 году на выборы президента «Реала».

Соперник Переса — действующий глава клуба Лоренсо Санс — был фаворитом предвыборной кампании. За пять лет его правления «Реал» дважды победил в Лиге чемпионов (1998 и 2000), закончив томительное 32-летнее ожидание триумфа в главном еврокубке.

Однако за блеском золота скрывалась ржавчина, разъедающая «королевский клуб» изнутри. Многомилионные долги, по информации Bleacher Report, достигавшие 270 миллионов евро, проблемы с заполняемостью «Сантьяго Бернабеу» — в сезоне-1999/00 средняя посещаемость домашних матчей была 36?316 человек (это меньше половины от вместимости арены). Перес пообещал погасить все задолженности и решить проблемы.

Он выиграл выборы, набрав 55% голосов, и через несколько дней презентовал миру самый дорогой на тот момент трансфер в истории, переманив из «Барселоны» Луиша Фигу. Это был шок — португалец имел статус божества в Каталонии, в том числе за счет своего антимадридского имиджа. Во время празднований в честь чемпионского титула в 1998 году Фигу прокричал в микрофон: «Не плачьте, мадридцы, встречайте чемпионов!» А перед самими президентскими выборами в «Реале» заявлял в интервью Diario Sport, что «не настолько безумен, чтобы пойти на такой переход».

Однако Пересу не нужно было уговаривать самого Фигу — ведь зачастую не футболисты подписывают главные бумаги. Пока в «Барселоне» готовили предложение по новому контракту, Флорентино выложил деньги на стол, еще не будучи президентом «Реала», и добился договоренности с представителями игрока. Заплатив отступные в размере 62 миллионов евро, Перес положил начало эре «галактикос».

«Сантьяго Бернабеу». Фото AFP

«Галактикос» — модернизированная стратегия из 50-х

Новый президент «Реала» желал возродить победные традиции полувековой давности — в 50-х годах ХХ века мадридский клуб выиграл пять Кубков чемпионов подряд, безоговорочно доминируя в Европе. Сногсшибательный триумф был достигнут во многом за счет невероятной звездности состава — в команде одновременно играли такие легенды, как Альфредо Ди Стефано, Ференц Пушкаш, Раймон Копа. Однако спортивные успехи были лишь частью плана Переса. Флорентино затевал бизнес-революцию, и, например, Фигу стал первым футболистом в истории, кто продал 50% своих имиджевых прав клубу.

Но для начала нужно было справиться с насущной проблемой — долгами. Летних продаж Фернандо Редондо в «Милан» за 17 миллионов евро и Николя Анелька в «ПСЖ» за 34,5 миллиона оказалось недостаточно. Поэтому в мае 2001 года Перес подал запрос властям Мадрида с просьбой переквалифицировать тренировочную базу «Реала» из участка с травяным покровом в зону возможной застройки. Запрос был одобрен. Такой шаг значительно повысил стоимость сооружения, благодаря чему его удалось продать за 446 миллионов евро. Таким образом, Перес избавился от долгов предыдущего руководства и окончательно развязал себе руки.

Трансфер Фигу был знаковым, однако основой нового проекта должен был стать Зинедин Зидан. Новый игрок — новый трансферный рекорд. И это тот случай, когда восхищаться игрой француза — значит смотреть на мир только одним глазом. У Переса были открыты оба, и поэтому он был готов заплатить сумасшедшие деньги за Зидана. В преддверии президентских выборов 2009 года Флорентино вспоминал в интервью Telecinco:

«Если уж говорить о трансферах, то нет таких категорий, как «дешевый» или «дорогой». Трансфер в 100 миллионов евро может быть дешевым, а в 20 миллионов — дорогим. Зинедин Зидан стоил нам 73 миллиона и оказался самым дешевым подписанием».

В этой цитате — суть мышления Переса. Типичный подход профессионального бизнесмена, во многом противоречащий традиционному и привычному на тот момент взгляду на футбол.

90% имиджевых прав Зидана после его перехода стали принадлежать «Реалу». Перес стал авангардистом в деловых взаимоотношениях с игроками, видя в них неиспользуемый маркетинговый потенциал. Не стоит забывать, что в начале 2000-х стремительно развивался интернет, благодаря чему топ-клубы приобретали все большую фан-базу за пределами своей страны.

«Хорхе, у нас в гараже стоит «Роллс-Ройс», покрытый пылью», — так процитировал Переса спортивный директор «Реала» тех времен Хорхе Вальдано в документальном фильме ESPN.

Зинедин Зидан. Фото AFP

Политика Зиданов и Павонов — классовое общество по-мадридски

Знаменитый подход к комплектованию состава, предложенный Пересом в 2000 году, стал мемом. Есть мировые суперзвезды с многомилионными зарплатами — неприкасаемые, зарабатывающие в разы больше всех остальных. А есть молодые проспекты — выпускники «Кастильи», получавшие маленькие оклады для сбалансирования финансовых показателей. По идее, в будущем Павоны должны были вырасти и стать крепкими игроками основы. Но такой путь прошел только Икер Касильяс, сам доросший до уровня «галактикос». А сам Франсиско Павон — выпускник «Кастильи» и тот, в честь кого Перес и назвал новый метод комплектования команды — стал олицетворением нереализованного потенциала и неоправданных надежд.

Как оказалось, на практике такой категоричный подход выглядит куда менее привлекательно, чем в теории. Главной проблемой стало то, что в раздевалке «Реала» образовался «средний» класс футболистов, игравших важные роли на поле, но не получавших ни внимания, ни зарплат, сопоставимых с «галактикос». Что, разумеется, вызывало раздражение и непонимание.

Классический и всем известный пример — уход Клода Макелеле в «Челси» в 2003 году. Тогда из уст Зидана прозвучала знаменитая фраза:

«Зачем добавлять очередной слой золота на «Бентли», если теряешь целый двигатель?»

Стив Макманаман — еще один представитель среднего класса — называл француза «самым важным и недооцененным полузащитником» в той команде, а многолетний капитан Фернандо Йерро — «лучшим игроком команды на протяжении четырех лет, которого люди просто не замечали».

Макелеле, недовольный своим положением в финансовом и статусном плане, попросил увеличения зарплаты. Но в зидано-павоновской системе координат Переса такой запрос не мог быть одобрен. Тогда президент «Реала» мыслил слишком категорично, считая, что приход Дэвида Бэкхема перекроет уход француза, а новые молодые ребята сделают так, что «Макелеле скоро будет забыт». В итоге Клод устроил революцию в английском футболе, заставив весь мир ассоциировать позицию опорного полузащитника со своим именем. А «Реал» потерял баланс.

В свой второй приход в «Реал» Перес стал куда мудрее. Да, начал он с трансферов Кака и Криштиану Роналду, потом был Гарет Бэйл. Но сейчас сложно представить, что «сливочные» под каким-либо предлогом избавятся от Каземиру. А вот на продажу Криштиану Перес пару лет назад решился.

Также «Реал» в последние годы не стесняется вкладываться в юных талантов, имеющих большой потенциал, — Винисиуса Жуниора, Мартина Эдегора, Родриго, Рейниера.

Криштиану Роналду. Фото Reuters

Азиатские гастроли — завоевание нового рынка

Шик «галактикос» ярче всего проявлялся не на протяжении стандартного сезона, а в межсезонье. В 2003 году после подписания Бэкхема «Реал» отправился готовиться к новому сезону в Азию — там была громадная фан-база англичанина. Однако от тренировочного лагеря в этой поездке осталось только название. Бизнес-трип, туристическое путешествие, гастроли — куда более подходящие термины для деятельности мадридцев. За восемь дней «Реал» сыграл четыре выставочных матча в четырех разных странах: Китае, Японии, Гонконге и Таиланде. Это график для турне рок-звезд, но никак не футбольной команды.

«Мы были как The Beatles», — вспоминал Фигу в 2015 году для официального сайта УЕФА.

И правда, «галактикос» в первую очередь воспринимались как гастролирующие знаменитости, вокруг них сформировался ареол гламура. «Реал» стал эпицентром футбольной моды и эпатажа. Болеть за «сливочных» стало мейнстримом.

Очевидно, что азиатское турне было организовано в маркетинговых целях. Но чьих? Только ли клуба?

Тут стоит напомнить, кто такой Перес. Он ассоциируется лишь с мадридским «Реалом», из-за чего забывается его основной бизнес — строительная компания ACS Group. Именно поэтому любой шаг Переса нужно анализировать с точки зрения его экономических и политических амбиций. В данном случае — развитие связей с Азиатским регионом для облегчения заключения больших сделок в будущем. Сейчас Перес выстраивает подобные контакты с Саудовской Аравией.

Футбол — не только бизнес

Однако величие должно подтверждаться результатами. «Галактикос» окончательно сформировались в 2003 году — с приходом Бекхэма. Одновременно с этим исчезли победы. С 2003 по 2006 год тренеры и спортивные директора в клубе сменялись один за другим, но количество трофеев не прибавлялось. И все это на фоне взлета «Барселоны» во главе с Роналдинью — каталонцы выиграли два титула в ла лиге и победили в Лиге чемпионов. «Реал» же медленно, но верно разлагался. Закончилось все неожиданной отставкой Переса с поста президента в 2006 году.

«Моя ошибка в том, что я, как родитель, желающий своему ребенку только лучшего, в итоге испортил его» — так эпоху «галактикос» резюмировал сам президент сразу после объявления об уходе.

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.