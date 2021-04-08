История, статистика, бомбардиры, потери. Напомним, что в России игру будет показывать РЕН ТВ — единственный из федеральных каналов.

Где и когда состоится матч?

Игра «Реала» и «Барселоны» состоится в субботу, 10 апреля. Начало — в 22.00 по московскому времени. Матч пройдет в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано, который расположен на базе сливочных. С началом пандемии, когда зрителей перестали допускать на трибуны, «королевский клуб» принимает соперников именно там. Дело в том, что, пользуясь в том числе и сложившейся ситуацией, сливочные затеяли масштабную реконструкцию своей знаменитой арены «Сантьяго Бернабеу», которая обойдется более чем в 500 миллионов евро.

Где смотреть трансляцию?

В России игру будет показывать РЕН ТВ — единственный из федеральных каналов. Начало трансляции — 10 апреля в 21.50 по московскому времени. Комментировать матч будут Владимир Стогниенко и Александр Кузмак.

Насколько важен матч с турнирной точки зрения?

Нынешнее класико, возможно, будет иметь решающее значение в плане борьбы за чемпионство. Лидирует в турнирной таблице по-прежнему «Атлетико» — 66 очков, однако «Барселона» отстает всего на одно очко, а «Реал» — на три. В случае победы каталонцев они с большой долей вероятности отцепят сливочных от чемпионской гонки, если же выиграют хозяева, ситуация может стать совсем непредсказуемой.

Особенно с учетом того, что «Атлетико» в последнее время выступает весьма средне и отрыв, который был у «индейцев» еще месяц-полтора назад, сейчас практически растаял. В последних десяти матчах ла лиги мадридцы набрали только 16 очков из 30 возможных. Тогда как график «Реала» и «Барселоны» куда лучше. «Королевский клуб» на этом же отрезке взял 23 очка из 30 возможных, а каталонцы — 28 из 30. Да и вообще, в 2021 году сине-гранатовые выиграли в чемпионате Испании 13 из 14 матчей, а их беспроигрышная серия насчитывает 19 встреч (+16=3).

Что касается последних матчей, то «Реал» во вторник у себя на поле обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов — 3:1, а главным героем стал сделавший дубль Винисиус. «Барселона» же в понедельник на «Камп Ноу» дожала на последних минутах «Вальядолид» — 1:0 благодаря голу Усмана Дембеле.

Как закончился матч первого круга?

Игра первого круга состоялась 24 октября 2020 года в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и закончилась победой «Реала» со счетом 3:1. На старте матча команды обменялись голами — отличились Федерико Вальверде и Ансу Фати (кстати, он стал самым молодым игроком, забивавшим в класико, отличившись за неделю до своего 18-летия), в середине второго тайма Серхио Рамос реализовал пенальти, а уже в концовке Лука Модрич снял все вопросы.

Как «Реал» и «Барселона» играли в последнее время?

В последних трех класико «Реал» не знает поражений — две победы и ничья при разнице мячей 5-1. Последний раз «Барселона» выигрывала у сливочных 2 марта 2019 года — это было на «Сантьяго Бернабеу», в победный гол забил Иван Ракитич, ныне выступающий за «Севилью».

Вообще же за всю историю «Реал» и «Барса» сыграли меду собой 278 матчей: 101 победа у сливочных, 115 раз выиграли каталонцы и 62 встречи завершились вничью.

Серхио Рамос. Фото AFP

Кто не сыграет в класико?

У «Реала» матч пропустит капитан Серхио Рамос, получивший травму икроножной мышцы в сборной Испании, а также Дани Карвахаль. У центрального защитника Рафаэля Варана диагностирован коронавирус, но в случае отрицательного теста он сможет выйти на поле. И непонятна ситуация с Эденом Азаром — бельгиец восстанавливается после мышечной травмы и тренируется в общей группе, но неизвестно, в какой он форме.

Что касается «Барселоны», то у нее не сыграют запасной голкипер Нету, Серхи Роберто, а также давно травмированные Филиппе Коутинью и Фати.

Лионель Месси. Фото AFP

Кто лучший бомбардир класико?

Конечно же, Лео Месси. У аргентинца 26 голов в ворота «Реала», из них 18 в ла лиге. Из тех, кто выйдет на поле в субботу, на втором месте в этом списке Карим Бензема — девять голов. Что называется, почувствуйте разницу. Кстати, у Криштиану Роналду 18 забитых мячей.

Что касается этого сезона, то тут те же главные действующие лица. У Месси 23 гола в ла лиге, и аргентинец — лучший снайпер турнира, у Бензема — 18 забитых мячей.

Следить за текстовой трансляцией матча «Реал» — «Барселона» можно будет на сайте «СЭ». Телеканал РЕН ТВ покажет игру в прямом эфире.