Возможно, это был лучший матч в карьере бразильца. Как сложится класико на этот раз, можно будет узнать из прямой трансляции на РЕН ТВ, который единственный из федеральных каналов будет транслировать игру.

10 апреля состоится очередное класико — «Реал» примет «Барселону» на стадионе имени Альфредо ди Стефано. Именно так называется арена, расположенная на базе мадридского клуба. Ни о каких зрителях на трибунах, речи, к сожалению, до сих пор не идет. Жаль, ведь именно с болельщиками на «Сантьяго Бернабеу» связан один из самых известных моментов в истории класико — 19 ноября 2005 года фанаты «Реала» устроили овацию главной звезде в составе соперника, и этот момент навсегда вошел в историю противостояния Мадрида и Барселоны.

В тот вечер произошло много ярких событий. Дебютировал в класико «золотой мальчик» бразильского футбола Робиньо, только пришедший из «Севильи» Серхио Рамос начал бегать за маленьким и шустрым Лионелем Месси. Аргентинец, между прочим, отлично смотрелся на поле и после его прохода Самюэль Это'О забил первый гол.

Но тот день главным героем был не Месси. Это был один из лучших вечером в карьере Роналдинью. Бразилец возил бедных Ивана Эльгеру и Рамоса, как мальчишек во дворе, раздавал передачи не глядя, забил два мяча и все это — с широченной улыбкой. «Реал» в итоге проиграл 0:3, но в концовке заполненный стадион рукоплескал Роналдинью. Зрителям было плевать на счет, потому что произошло что-то куда более важное — они стали свидетелями футбольного волшебства.

Справедливоси ради, это был не первый подобный случай в истории. Мадридисты признали еще двух футболистов каталонского клуба. В 1983 году аплодисменты от столичной публики заслужил Диего Марадона, а в 2015-м болельщики «Реала» оценили игру Андреса Иньесты.

Роналдинью настолько любил футбол и погружался в игру, что даже не заметил стоячей овации на «Сантьяго Бернабеу».

«Я тогда не понял, что произошло. В раздевалке после игры все только и говорили об аплодисментах болельщиков «Реала», поэтому я посмотрел это по телевизору. Из-за наслаждения забитыми мячами и празднованием не заметил стоячей овации. Это уникальный момент, немногие удостаиваются чести получить признания от болельщиков соперников по дерби», — рассказывал бразилец Soccer Bible.

Забивший один из мячей Это'О не скрывал удивления в разговоре с клубным телевидением «Барселоны»:

«Когда Роналдинью забил гол и когда он убежал ото всех, даже от партнеров по команде, я встал в изумлении. Посмотрел на трибуны и сказал себе: «Что происходит? Это невероятно».

#ONTHISDAY #ICYMI



1??4?? years ago, @10Ronaldinho was so, so good in #ElCl?sico, he got a standing ovation at Real Madrid's OWN stadium! From THEIR fans!

!!! pic.twitter.com/PEw3gKkAG7 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 19, 2019

Если кого и было жалко в той встрече, так это Икера Касильяс. Вратарь сливочных выручал везде, где мог, и его нельзя обвинить ни в одном из трех голов «Барсы». В январе 2018 года Роналдинью объявил о завершении карьеры футболиста, и вот как на такую новость отреагировал Касильяс:

«Я намучился с тобой, но как любитель футбола я наслаждался твоей игрой. Это было великолепно!»

Me toc? sufrirte, pero como amante del f?tbol tambi?n te disfrute. Que vaya genial! @10Ronaldinho https://t.co/RWDGsVEMrG — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 17, 2018

Главный судья матча Итуральде Гонсалес рассказал о забавном разговоре с Роналдиньо после его первого гола.

«Я говорил ему, чтоб шел к центру поля, а он мне ответил: «Тебе понравилось?» А что я ему скажу? Желтая карточка», — вспоминал он на радио Сadena Ser.

Футболисты «Реала» не скупились на комплименты Роналдинью после матча. Робиньо назвал игру соотечественника лучшим, что он видел за свою карьеру.

Вечный запасной мадридцев Гути после матча не только рассказывал, что аплодисменты собственных в адрес футболиста «Барселоны» ударили по команде, но и заикнулся о дальнейшей борьбе за титул. Спойлер: не вышло. «Барселона» закончила чемпионат Испании-2005/06 с отрывом в 12 очков от «Реала», а потом еще и победила в Лиге чемпионов.

И дико жаль, что в ближайшую субботу ждать стоячих аплодисментов можно разве что от запасных и представителей клубов. Впрочем, даже в этом случае нас ожидает отличное зрелище.

Леонид Александров

Матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.