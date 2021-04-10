«Гранада» — это не только история про голого мужика на поле. Там есть китайские миллионы и тренер, которого сравнивают с Тедеско
Лига Европы — единственный турнир, за победу в котором еще борется «Манчестер Юнайтед». В четвертьфинале банде Оле Гуннара Сульшера достался, пожалуй, самый легкий соперник из всех возможных — не побеждавшая с середины марта «Гранада».
По ходу сезона команда уже не раз удивляла публику — устроила триллер с «Барселоной» в Кубке Испании и сенсационно выбила «Наполи» в 1/16 финала Лиги Европы. Однако в паре с «красными дьяволами» испанцы подтвердили статус аутсайдера, проиграв 0:2 первый матч на своем поле. Самый опасный момент у ворот Давида Де Хеа создал не соперник, а выбежавший на поле голый мужик, больше всего похожий на Робинзона Крузо, — дикая история, особенно если учесть, что матч проходил без зрителей.
Но, несмотря на невзрачную игру «Гранады» против «МЮ», есть сразу несколько причин, по которым нужно следить за этой командой.
«Гранаду» спас молодой бизнесмен, который создал медиаимперию и едва не привез в Китай Иньесту
«Гранада» — клуб с маленьким бюджетом, но огромным сердцем. В прошлом сезоне команда из провинции Андалусия добилась феноменального результата, заняв 7-е место в ла лиге и попав в квалификацию Лиги Европы (лучшим результатом в истории клуба является 6-е место в сезонах-1971/72 и -1973/74). А ведь пять лет назад «Гранада» могла прекратить существование, если бы не человек, который изменил все, — китайский бизнесмен Цзян Личжан.
Личжан сделал себе состояние на телетрансляциях. Еще в студенческие годы он запустил свой первый спортивный проект — холдинг Desports Group. Начав с покупки прав на показ матчей второй китайской лиги, компания разрослась до статуса главного вещателя страны. В сезоне-2018/19 у Desports Group было эксклюзивное право на показ еврокубков, а летом 2018-го именно по их каналу жители Поднебесной увидели победу сборной Франции на чемпионате мира в России.
Еще до того, как бизнес Личжана разросся до вселенских по меркам Китая размеров, он задумался о выходе на новый рынок и стал создавать трансконтинентальную империю, инвестируя деньги в иностранные футбольные клубы.
На родине Цзян купил 90% акций клуба «Чунцин Лифань» — именно туда из «Барселоны» летом 2018-го мог перейти Андрес Иньеста. Испанское издание Mundo Deportivo писало, что полузащитнику предлагали контракт на три года с зарплатой в 27 миллионов евро за сезон плюс обязались купить 6 миллионов бутылок вина, которое производит компания Иньесты. И даже несмотря на то, что трансфер не состоялся, китайцы сумели хорошо пропиариться в летнее трансферное окно.
Еще одним объектом для инвестиций Цзяна стала итальянская «Парма», 60% акций которой он спустя время продал из-за коронавируса и отсутствия дальнейших перспектив.
Однако самым любимым и ценным активом китайский мультимиллионер считает свою первую европейскую покупку — «Гранаду».
При предыдущем владельце Джампаоло Поццо «Гранаду» считали фарм-клубом «Удинезе» — семейство Поццо является хозяином итальянской команды. Это сильно обижало фанатов. Но смену владельца в 2016 году они встретили с неким скептицизмом. Однако постепенно в команде навели порядок и выстроили новую структуру управления. Из клуба, укомплектованного главным образом арендованными футболистами и теми, кто не подошел «Удинезе», Цзян сделал «Гранаду» крепким середняком с хорошей академией и игроками топ-уровня в стартовом составе.
Подтверждением правильности выбранного пути развития было не только улучшение результатов, но и желание саудовских инвесторов выкупить «Гранаду» у Личжана — на что китаец ответил отказом.
Но даже несмотря на китайские деньги, «Гранада» не играла бы сейчас в четвертьфинале Лиги Европы, не будь у клуба 40-летнего Диего Мартинеса — самого молодого тренера в ла лиге, который сделал клуб семьей.
Личное приглашение Мончи, победа над «Барсой» и четвертьфинал Лиги Европы
История Мартинеса очень схожа с судьбой других молодых специалистов новой волны. «Шаман», как прозвали его болельщики, закончил с футбольной карьерой в 20 лет из-за травмы колена и сразу стал тренировать.
Спустя несколько лет работы с молодежными командами низших дивизионов Мартинесу позвонил Мончи — легендарный спортивный директор «Севильи».
«Ему нравилось, как играет моя команда, какие идеи они воплощают на поле. Несмотря на то что я был очень молодым, Мончи поверил в меня и позвал в «Севилью», — рассказывал Мартинес в интервью La Vanguardia.
В испанском топ-клубе Мартинес прошел путь от тренера юношеских команд до помощника Уная Эмери, а после возглавил «Севилью В». Затем в карьере испанца был неудачный период в «Осасуне», после которого он летом 2018-го принял «Гранаду», которая тогда обреталась в сегунде.
В первый год работы Мартинес вывел команду в ла лигу, во второй — вывел в еврокубки, в третий — в плей-офф Лиги Европы, за что уже заслужил от местных журналистов сравнение с сэром Алексом Фергюсоном.
А в ноябре издание AS включило Мартинеса в нашумевший в России список десяти самых перспективных тренеров Европы — вместе с Доменико Тедеско, Юлианом Нагельсманном и Роберто Де Дзерби.
В прошлом сезоне «Гранада» выдала лучший свой старт в истории — после 7-го тура команда лидировала в чемпионате и сенсационно обыграла «Барселону» на своем поле (2:0). Испанская пресса называла команду «хамелеоном, который умеет адаптироваться к любому сопернику». В итоге банда Мартинеса с одним из самых маленьких бюджетов в лиге заняла седьмое место, дававшее путевку в квалификацию Лиги Европы.
И только сами футболисты «Гранады», которая по ходу этого сезона выбила «Наполи» из еврокубков и потрепала нервы всем лидерам чемпионата, могут объяснить успех команды.
«Гранада» — это не просто клуб, это семья!» — заверил журналистов полузащитник Луис Милья. Только с таким настроем команда, в заявке которой на матч 1/8 финала Лиги Европы с «Мольде» было только 13 человек, может одерживать победы.
Лидер «Гранады» хотел завершить карьеру, но обрел вторую молодость после перехода в клуб
И если Мартинес — глава семейства, то роль дядьки в ней определенно играет 35-летний Роберто Сольдадо. Единственный игрок, кто делал хет-трик в Лиге чемпионов, уже помог «Гранаде» в еврокубках — двумя голами в противостоянии с «Мольде».
За два сезона в «Гранаде» Сольдадо забил 13 мячей — немногим меньше, чем за четыре последних года, которые он провел в «Вильярреале» и «Фенербахче».
«Как-то раз парни обсуждали Роналдинью, и когда я сказал им, что играл против него, все раскрыли рот от удивления: «Что?! Роналдинью?!» Это все шутки, но перед переродом в «Гранаду» я реально думал о завершении карьеры и долго советовался с женой. Но сейчас я счастлив. Иногда я смотрю на ребят, которые в 27 лет проводят свой первый матч в ла лиге, и удивляюсь — ощущение, что они играют здесь всю жизнь. Благодаря духу и энтузиазму мы забрались так высоко. Впереди испытание с «Манчестер Юнайтед». Мы должны показать, что заслуживаем играть против них», — рассказывал Сольдадо The Guardian.
Чтобы доказать это, у «Гранады» есть еще один матч — выезд на «Олд Траффорд». Но даже если не получится, кто бросит в них камень?
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