«Гранада» — это не только история про голого мужика на поле. Там есть китайские миллионы и тренер, которого сравнивают с Тедеско

Последите за этим испанским клубом — он того стоит.

Лига Европы — единственный турнир , за победу в котором еще борется « Манчестер Юнайтед ». В четвертьфинале банде Оле Гуннара Сульшера достался , пожалуй , самый легкий соперник из всех возможных — не побеждавшая с середины марта « Гранада ».

По ходу сезона команда уже не раз удивляла публику — устроила триллер с « Барселоной » в Кубке Испании и сенсационно выбила « Наполи » в 1/16 финала Лиги Европы . Однако в паре с « красными дьяволами » испанцы подтвердили статус аутсайдера , проиграв 0:2 первый матч на своем поле . Самый опасный момент у ворот Давида Де Хеа создал не соперник , а выбежавший на поле голый мужик, больше всего похожий на Робинзона Крузо, — дикая история, особенно если учесть, что матч проходил без зрителей.

Но, несмотря на невзрачную игру « Гранады » против «МЮ» , есть сразу несколько причин , по которым нужно следить за этой командой.

Цзян Личжан. Фото ФК «Гранада»

« Гранаду » спас молодой бизнесмен , который создал медиаимперию и едва не привез в Китай Иньесту

« Гранада » — клуб с маленьким бюджетом , но огромным сердцем . В прошлом сезоне команда из провинции Андалусия добилась феноменального результата , заняв 7- е место в ла лиге и попав в квалификацию Лиги Европы (лучшим результатом в истории клуба является 6-е место в сезонах-1971/72 и -1973/74) . А ведь пять лет назад « Гранада » могла прекратить существование , если бы не человек , который изменил все, — китайский бизнесмен Цзян Личжан .

Личжан сделал себе состояние на телетрансляциях. Еще в студенческие годы он запустил свой первый спортивный проект — холдинг Desports Group. Начав с покупки прав на показ матчей второй китайской лиги, компания разрослась до статуса главного вещателя страны. В сезоне-2018/19 у Desports Group было эксклюзивное право на показ еврокубков, а летом 2018-го именно по их каналу жители Поднебесной увидели победу сборной Франции на чемпионате мира в России.

Еще до того , как бизнес Личжана разросся до вселенских по меркам Китая размеров , он задумался о выходе на новый рынок и стал создавать трансконтинентальную империю , инвестируя деньги в иностранные футбольные клубы .

На родине Цзян купил 90% акций клуба « Чунцин Лифань » — именно туда из « Барселоны » летом 2018- го мог перейти Андрес Иньеста . Испанское издание Mundo Deportivo писало , что полузащитнику предлагали контракт на три года с зарплатой в 27 миллионов евро за сезон плюс обязались купить 6 миллионов бутылок вина , которое производит компания Иньесты . И даже несмотря на то , что трансфер не состоялся , китайцы сумели хорошо пропиариться в летнее трансферное окно .

Еще одним объектом для инвестиций Цзяна стала итальянская « Парма », 60% акций которой он спустя время продал из - за коронавируса и отсутствия дальнейших перспектив .

Однако самым любимым и ценным активом китайский мультимиллионер считает свою первую европейскую покупку — « Гранаду ».

При предыдущем владельце Джампаоло Поццо « Гранаду » считали фарм - клубом « Удинезе » — семейство Поццо является хозяином итальянской команды. Это сильно обижало фанатов . Но смену владельца в 2016 году они встретили с неким скептицизмом . Однако постепенно в команде навели порядок и выстроили новую структуру управления . Из клуба , укомплектованного главным образом арендованными футболистами и теми, кто не подошел «Удинезе» , Цзян сделал « Гранаду » крепким середняком с хорошей академией и игроками топ - уровня в стартовом составе .

Подтверждением правильности выбранного пути развития было не только улучшение результатов , но и желание саудовских инвесторов выкупить « Гранаду » у Личжана — на что китаец ответил отказом .

Но даже несмотря на китайские деньги, « Гранада » не играла бы сейчас в четвертьфинале Лиги Европы , не будь у клуба 40-летнего Диего Мартинеса — самого молодого тренера в ла лиге , который сделал клуб семьей.

Диего Мартинес. Фото Reuters

Личное приглашение Мончи , победа над « Барсой » и четвертьфинал Лиги Европы

История Мартинеса очень схожа с судьбой других молодых специалистов новой волны. « Шаман », как прозвали его болельщики , закончил с футбольной карьерой в 20 лет из - за травмы колена и сразу стал тренировать .

Спустя несколько лет работы с молодежными командами низших дивизионов Мартинесу позвонил Мончи — легендарный спортивный директор « Севильи ».

« Ему нравилось , как играет моя команда , какие идеи они воплощают на поле . Несмотря на то что я был очень молодым , Мончи поверил в меня и позвал в « Севилью », — рассказывал Мартинес в интервью La Vanguardia.

В испанском топ - клубе Мартинес прошел путь от тренера юношеских команд до помощника Уная Эмери, а после возглавил «Севилью В» . Затем в карьере испанца был неудачный период в « Осасуне », после которого он летом 2018-го принял « Гранаду » , которая тогда обреталась в сегунде.

В первый год работы Мартинес вывел команду в ла лигу, во второй — вывел в еврокубки, в третий — в плей - офф Лиги Европы , за что уже заслужил от местных журналистов сравнение с сэром Алексом Фергюсоном .

А в ноябре издание AS включило Мартинеса в нашумевший в России список десяти самых перспективных тренеров Европы — вместе с Доменико Тедеско, Юлианом Нагельсманном и Роберто Де Дзерби.

В прошлом сезоне « Гранада » выдала лучший свой старт в истории — после 7- го тура команда лидировала в чемпионате и сенсационно обыграла « Барселону » на своем поле (2:0). Испанская пресса называла команду « хамелеоном , который умеет адаптироваться к любому сопернику ». В итоге банда Мартинеса с одним из самых маленьких бюджетов в лиге заняла седьмое место , дававшее путевку в квалификацию Лиги Европы .

И только сами футболисты « Гранады », которая по ходу этого сезона выбила « Наполи » из еврокубков и потрепала нервы всем лидерам чемпионата , могут объяснить успех команды .

« Гранада » — это не просто клуб , это семья !» — заверил журналистов полузащитник Луис Милья . Только с таким настроем команда , в заявке которой на матч 1/8 финала Лиги Европы с « Мольде » было только 13 человек , может одерживать победы.

Роберто Сольдадо. Фото Reuters

Лидер «Гранады» хотел завершить карьеру, но обрел вторую молодость после перехода в клуб

И если Мартинес — глава семейства , то роль дядьки в ней определенно играет 35- летний Роберто Сольдадо . Единственный игрок , кто делал хет - трик в Лиге чемпионов , уже помог « Гранаде » в еврокубках — двумя голами в противостоянии с « Мольде ».

За два сезона в «Гранаде» Сольдадо забил 13 мячей — немногим меньше, чем за четыре последних года, которые он провел в «Вильярреале» и «Фенербахче».

« Как - то раз парни обсуждали Роналдинью , и когда я сказал им , что играл против него , все раскрыли рот от удивления: « Что ?! Роналдинью ?!» Это все шутки , но перед переродом в « Гранаду » я реально думал о завершении карьеры и долго советовался с женой . Но сейчас я счастлив. Иногда я смотрю на ребят , которые в 27 лет проводят свой первый матч в ла лиге , и удивляюсь — ощущение , что они играют здесь всю жизнь . Благодаря духу и энтузиазму мы забрались так высоко . Впереди испытание с « Манчестер Юнайтед ». Мы должны показать , что заслуживаем играть против них », — рассказывал Сольдадо The Guardian .