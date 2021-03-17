У «Реала» полно проблем, но у Зидана есть команда для больших матчей. Мадрид может выстрелить в этой Лиге чемпионов

Мадридский суперклуб проводит неоднозначный сезон, но может добиться многого в Европе.

Больше сорока травм

Вторая часть романа «Зидан в «Реале», бесспорно, получается не такой яркой, как первая. Тогда тренер-дебютант с ходу выиграл Лигу чемпионов, после чего вошел в историю главного еврокубка как единственный специалист с тремя последовательными триумфами. На этом этапе звезды сошлись как в переносном, так и в прямом смысле.

Криштиану Роналду еще не воевал с испанскими налоговиками и не обиделся на президента сливочных Флорентино Переса, в расцвете сил находились Марселу и Серхио Рамос, Бэйл еще не превратился в изгоя-гольфиста и забивал фантастические мячи, а Зидан своим авторитетом сохранял в воротах Кейлора Наваса.

Без Зизу на тренерской скамейке и Роналду на поле все развалилось за несколько месяцев. Сливочные успели уволить Хулена Лопетеги, а потом — после домашнего унижения от задорного «Аякса» (1:4) — выставили за дверь Сантьяго Солари. Зидан возвращался в образе мессии, и, кажется, завышенные в связи с этим ожидания не дают объективно смотреть на выступления «Реала». Даже прошлый сезон, когда француз впервые в своей тренерской карьере проиграл в плей-офф Лиги чемпионов, некоторыми был воспринят неоднозначно.

70 Champions League goals in the books for @Benzema ? pic.twitter.com/U9dl0dVNVD — B/R Football (@brfootball) March 16, 2021

Критиков успокоила только доигровка чемпионата Испании, в ходе которой Зизу показал, что такое идеальная тренерская работа. Десять побед в одиннадцати матчах — это мастер-класс, но почему-то все решили: так будет всегда. Хотя сам Зидан был в числе тех, кто предрекал трудные времена уже в нынешнем сезоне, когда из-за позднего старта и предстоящего чемпионата Европы календарь превратил жизнь топ-клубов в гонку на выживание.

И «Реал» наряду с «Ливерпулем» оказался главной жертвой этого марафона. Недавно в Англии подсчитали, что футболисты красных суммарно провели на больничных более тысячи дней. Мадридские цифры близки к ливерпульским, а на конец февраля у сливочных насчитали 41 травму. Три четверти из них — мышечные, поэтому в клубе даже инициировали внутреннее расследование, чтобы оценить роль фитнес-тренера Грегори Дюпона, которого работал в сборной Франции на триумфальном для трехцветных ЧМ-2018.

Eden Hazard has missed more games through injury at Real Madrid in two seasons than he did at Chelsea in seven ? pic.twitter.com/5AWFmExtG8 — B/R Football (@brfootball) March 15, 2021

Критики Дюпона припоминали жалобы на его нагрузки на предсезонке-2019, когда повреждения получили сразу шесть футболистов. Но потом была та самая посткарантинная доигровка, которую «Реал» промчался, не заметив запыхавшихся конкурентов. И хотя существует версия, что методика восстановления Дюпона — одна из причин рецидивов травм, здесь не все так однозначно. А вопросы есть ко всем. В том числе и к Зидану.

Принципы важнее имен

Например, о летней трансферной кампании 2019 года, когда клуб потратил на новичков более 300 миллионов евро. Больше, чем за десять лет до этого, когда рекордных на тот момент 254 миллионов хватило на Роналду, Бензема, Кака, Хаби Алонсо и еще нескольких крепких игроков. На данный момент из приобретений полуторалетней давности в «десятку» попали только с Менди, который обошелся в 48 миллионов и в ценовом рейтинге новобранцев значился лишь под четвертым номером.

Бесконечная история болезни 100-миллионного Азара — все-таки особый случай. Ее можно вынести за скобки, как необъяснимое явление. Но как быть с отданным в аренду и мгновенно преобразившемся в бундеслиге Йовичем (60 миллионов) и все еще остающимся игроком ротации Эдером Милитау (50 миллионов)? Руководство ждало, что эти вложения начнут окупаться сразу, потому что клуб брал хоть и молодых, но уже заявивших о себе исполнителей, тогда как в случае с совсем юными на момент их трансферов Винисиусом Жуниором и Родригу обоим требовалось время.

Anything is possible for Real Madrid when Sergio Ramos and Benzema are healthy ? pic.twitter.com/JhpIYhyIWp — B/R Football (@brfootball) March 16, 2021

С другой стороны, Зидан — не враг самому себе. Если Менди на голову выше Марселу, никакие заслуги не дадут одному из любимцев тренера места в составе. И если никто из молодых не может сыграть лучше Бензема, Рамоса, Модрича и Крооса, почему омоложение состава должно быть искусственным? Всему свое время, и прогресс Вальверде и потерявшего из-за травмы почти год Асенсио это показывает. А принципы работы и готовность соответствовать требованиям для главного тренера «Реала» всегда были выше зарплаты игрока и его трансферной стоимости.

Поэтому в запасе сидели и постепенно оживающий в «Тоттенхэме» Бэйл, и ставший звездой проводящего яркий сезона «Эвертона» Хамес Родригес. По той же причине за первые три года Зидана в «Реале» чаще всех на поле появлялся не кто-то из неприкасаемых звезд, а трудяга Лукас Васкес, которому осенью пришлось вынужденно освоить амплуа правого защитника.

Real Madrid have not been eliminated from the Champions League with Sergio Ramos in the lineup since 2015 ? pic.twitter.com/eT3Qmsxuht — B/R Football (@brfootball) March 16, 2021

Тот опыт особенно актуален сейчас, когда Зидан во время лечения перенесшего операцию Рамоса перешел на схему с тремя центральными защитниками и сохранил расстановку даже после возвращения капитана. Скорректированная тактика — один из рецептов, которые могут помочь «Реалу» в Лиге чемпионов. И это одна из причин того, что прогрессивного Джан Пьеро Гасперини и его «Аталанту» с ужасающим для многих прессингом сливочные проглотили, не заметив.

Стоит ли на основании этого делать далеко идущие выводы? Вряд ли, потому что объективно мадридцы не фаворит главного еврокубка, и они точно не сильнее «Баварии» и своих прошлогодних обидчиков из «Манчестер Сити». Однако у Зидана есть, что им противопоставить. Колоссальный опыт лидеров, тактическую гибкость, а также искусство играть большие матчи. Нынешний «Реал» может споткнуться на «Шахтере» или «Осасуне», однако в главных играх превращается в безжалостную машину, заправленную колоссальной волей и умением добиваться результата. Так что в этой Лиге чемпионов мадридский гранд еще повоюет. Не просто, а за трофей.