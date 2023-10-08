Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:25

Захарян — в запасе «Реал Сосьедад» на матч с мадридским «Атлетико»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренерские штабы «Атлетико» и «Реал Сосьедад» огласили стартовые составы на матч 9-го тура ла лиги. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян остался в запасе.

Встреча состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 17.15.

Стартовые составы команд:

«Атлетико» Мадрид: Облак, Аспиликуэта, Эрмосо, Молина, Витсель, Льоренте, Коке, Де Пауль, Гризманн, Мората, Лино.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Траоре, Субельдия, Ле Норман, Муньос, Субименди, Мерино, Мендес, Кубо, Барренечеа, Оярсабаль.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице ла лиги сезона-2023/24, набрав 16 очков. «Реал Сосьедад» (15) находится на шестой строчке.

Арсен Захарян
ФК Атлетико
ФК Реал Сосьедад
1
Читайте также
«Барыс» отправил в отставку главного тренера Скабелку
Зидан посетил матч «Реала» с «Осасуной»
Названа вероятная причина смерти клавишника группы «Руки вверх» Капырина
Al Jazeera сообщила о проникновении новых боевиков ХАМАС в израильский город Маген
Израиль официально объявил о переходе страны в «состояние войны»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Реал» — «Осасуна»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Атлетик»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Севилья»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Мальорка» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Симеоне и «Атлетико» договорились о продлении контракта

«Лас-Пальмас» обыграл «Вильярреал» в матче ла лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
4
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
5
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
6
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
7
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
8
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
13
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
14
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
15
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
16
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
17
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.10 22:00
Атлетик – Альмерия
 3 : 0
7.10 15:00
Кадис – Жирона
 0 : 1
7.10 17:15
Реал – Осасуна
 4 : 0
7.10 19:30
Мальорка – Валенсия
 1 : 1
7.10 22:00
Севилья – Р. Вальекано
 2 : 2
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
Алавес – Бетис
 - : -
8.10 19:30
Сельта – Хетафе
 - : -
8.10 22:00
Гранада – Барселона
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 8
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 5
Такэфуса Кубо

Такэфуса Кубо

Реал Сосьедад

 5
П
Ньигес Сауль

Ньигес Сауль

Атлетико

 4
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 4
Ларджи Рамазани

Ларджи Рамазани

Альмерия

 4
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 7 2 1
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 6 1 0
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 8 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости