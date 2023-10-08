«Барселона» на выезде сыграет против «Гранады» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 8 октября. Матч пройдет на стадионе Nuevo Los Carmenes в Гранаде, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ключевые события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в текстовой трансляции. Матч «Гранада» — «Барселона» в прямом эфире покажет российский стриминговый сервис «Окко» в разделе «Спорт». По федеральному телевидению игру не покажут.

«Гранада» находится на предпоследнем 19-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 5 очков. «Барселона» идет на третьем месте в чемпионате Испании, уступая 4 очка лидирующему «Реалу».

Полный календарь ла лиги и турнирная таблица лиги в актуальном виде в сезоне 2023 / 2024 доступны на сайте «СЭ»