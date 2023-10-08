Симеоне и «Атлетико» договорились о продлении контракта

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с клубом, сообщает Relevo.

По данным источника, стороны договорились о продлении соглашения. Пока неясно на какой срок будет рассчитан контракт на два или на три года.

Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат Испании, по одному разу Кубок и Суперкубок страны, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.