Симеоне и «Атлетико» договорились о продлении контракта
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне продлит контракт с клубом, сообщает Relevo.
По данным источника, стороны договорились о продлении соглашения. Пока неясно на какой срок будет рассчитан контракт на два или на три года.
Симеоне тренирует «Атлетико» с декабря 2011 года. Под его руководством команда трижды выиграла чемпионат Испании, по одному разу Кубок и Суперкубок страны, дважды Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|9
|8
|0
|1
|20-6
|24
|
2
|Жирона
|9
|7
|1
|1
|19-11
|22
|
3
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
4
|Атлетик
|9
|5
|2
|2
|16-9
|17
|
5
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
6
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
7
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-13
|13
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
9
|Валенсия
|9
|3
|2
|4
|10-11
|11
|
10
|Осасуна
|9
|3
|1
|5
|9-14
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|9
|2
|3
|4
|8-12
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|2
|4
|13-12
|8
|
14
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
15
|Мальорка
|9
|1
|5
|3
|12-15
|8
|
16
|Лас-Пальмас
|8
|2
|2
|4
|4-7
|8
|
17
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
18
|Сельта
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|9
|0
|3
|6
|11-24
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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8 тур
9 тур
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11 тур
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13 тур
14 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|3 : 0
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|0 : 1
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|1 : 1
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|2 : 2
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|- : -
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|8
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|7
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|6
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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