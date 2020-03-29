Во Франции телеканал перепутал Месси и его иранского двойника

Французский телеканал M6 допустил ошибку во время эфира, перепутав капитана и форварда «Барселоны» Лионеля Месси с его двойником из Ирана Резой Парастешем.

Сюжет журналистов был посвящен известным спортсменам, которые пожертвовали деньги на борьбу с эпидемией коронавируса. Рядом с швейцарским теннисистом Роджером Федерером поместили фото двойника Месси Парастеша, вместо футболиста каталонцев. Аргентинский футболист пожертвовал 1 миллион евро больнице в Барселоне.

Ранее сообщалось, что 23 женщины обвиняли иранца Парастеша в том, что он пользовался внешним сходством с Месси с целью переспать с ними.

??? Earlier this afternoon, French TV channel M6 (M?tropole Television) mistakenly used Messi look-alike Reza Parastesh to show how sports stars are making large donations to causes dealing with the coronavirus pandemic #StayAtHomeAndStaySafe pic.twitter.com/i3gUvl4wgN — FC Barcelona Fl ? (@FCBarcelonaFl) March 28, 2020

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 666 211 человек. Умерших — 30 864, выздоровевших — 141 789. В России на данный момент 1534 случая заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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