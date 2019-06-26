Двойника Месси из Ирана обвиняют в совращении 23 женщин. Он все опровергает

Иранец Реза Парастеш, который похож на капитана и нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, обвиняется в совращении девушек, сообщает Аntena 3. По информации СМИ, 23 женщины обвиняют мужчину в том, что он пользовался внешним сходством с 32-летним аргентинцем с целью переспать с ними.
– Эти новости настроили общество против меня. Фейк ньюз. Если бы это было правдой, то стало бы бедствием международного масштаба, – приводит слова Парастеша Omasport. – Не верьте этому, это неправда, я сделаю все, чтобы бороться с клеветой и очистить свое имя, – заявил Парастеш.
Messi'ye benzerliğiyle gündeme gelen İran'lı Reza Parastesh, kendisini 'Ben Messi'yim' diye tanıtarak 23 kadınla birlikte oldu. Sonradan gerçeği öğrenen 23 kadın, Reza Parastesh'e dava açtı. (Marca) pic.twitter.com/y6grUm2Z9b— Buzz Spor (@buzzspor) 26 июня 2019 г.