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8 октября, 10:58

Источник: Месси вернется в «Барселону» летом 2023 года

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» следующим летом, утверждает португальский журналист Педру Алмейда.

По словам инсайдера, 35-летний аргентинец хочет перейти в каталонский клуб, «сине-гранатовые» также настроены на то, чтобы оформить сделку. «ПСЖ» хочет продлить контракт с футболистом, однако форвард с большой долей вероятности станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года — после истечения соглашения с парижанами.

Месси выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, он перешел в клуб на правах свободного агента. До этого он с 2000 года находился в системе «Барселоны».

В сезоне-2022/23 Месси забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 13 матчах за «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
11
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 Реал 9 8 1 0 22-8 25
2
 Барселона 9 7 1 1 21-4 22
3
 Атлетико 9 6 1 2 15-7 19
4
 Р. Сосьедад 9 6 1 2 15-12 19
5
 Бетис 9 6 1 2 13-6 19
6
 Атлетик 9 5 2 2 17-6 17
7
 Валенсия 9 4 2 3 16-10 14
8
 Осасуна 8 4 1 3 9-8 13
9
 Вильярреал 8 3 3 2 10-3 12
10
 Р. Вальекано 9 3 2 4 10-12 11
11
 Сельта 9 3 1 5 10-16 10
12
 Севилья 9 2 3 4 9-14 9
13
 Мальорка 9 2 3 4 7-10 9
14
 Эспаньол 9 2 3 4 12-16 9
15
 Жирона 9 2 2 5 12-15 8
16
 Вальядолид 9 2 2 5 6-14 8
17
 Хетафе 9 2 2 5 8-16 8
18
 Альмерия 9 2 1 6 8-15 7
19
 Кадис 9 1 3 5 4-17 6
20
 Эльче 9 0 3 6 6-21 3
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14.10 22:00
Р. Вальекано – Хетафе
 0 : 0
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Жирона – Кадис
 1 : 1
15.10 17:15
Валенсия – Эльче
 2 : 2
15.10 19:30
Мальорка – Севилья
 0 : 1
15.10 22:00
Атлетик – Атлетико
 0 : 1
16.10 15:00
Сельта – Р. Сосьедад
 1 : 2
16.10 17:15
Реал – Барселона
 3 : 1
16.10 19:30
Эспаньол – Вальядолид
 1 : 0
16.10 22:00
Бетис – Альмерия
 3 : 1
17.10 22:00
Вильярреал – Осасуна
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Бетис

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