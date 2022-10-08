Источник: Месси вернется в «Барселону» летом 2023 года

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в «Барселону» следующим летом, утверждает португальский журналист Педру Алмейда.

По словам инсайдера, 35-летний аргентинец хочет перейти в каталонский клуб, «сине-гранатовые» также настроены на то, чтобы оформить сделку. «ПСЖ» хочет продлить контракт с футболистом, однако форвард с большой долей вероятности станет игроком «Барселоны» 1 июля 2023 года — после истечения соглашения с парижанами.

Месси выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, он перешел в клуб на правах свободного агента. До этого он с 2000 года находился в системе «Барселоны».

В сезоне-2022/23 Месси забил 8 голов и сделал 8 результативных передач в 13 матчах за «ПСЖ».