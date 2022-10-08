Президент «Реала» отсудил у испанской газеты один евро

Суд Мадрида обязал газету El Confidencial выплатить президенту «Реала» Флорентино Пересу один евро за утечку аудиозаписи с его разговорами, сообщает AS.

Судья счел, что записи были вырваны из контекста, а сама газета нарушила право на информацию. Перес настаивал на сумме штрафа в один евро, чтобы показать, что победа в суде является делом принципа.

В 2021 году El Confidencial опубликовал запись разговоров с Пересом, где резко высказывался об игроках и тренерах клуба. При этом самая поздняя запись датирована 2012 годом.