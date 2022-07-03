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Сегодня, 12:58

В «Барселоне» довольны ходом переговоров по новому контракту с Гави

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров по продлению контракта с полузащитником Гави.

«Переговоры продвигаются очень хорошо. Мы довольны прогрессом в обсуждении сделки с Гави и его агентом», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Лапорты.

В сезоне-2021/22 Гави забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 47 матчах за «Барселону». Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил 17-летнему испанцу соглашение на 5 лет.

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