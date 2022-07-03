«Реал» планирует продлить контракт Бензема до 2024 года
«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Каримом Бензема до лета 2024 года, сообщает AS. Эта сделка является сейчас приоритетной для мадридцев.
По данным источника, руководство «Реала» надеется после 2024 года приобрести форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
По итогам прошлого сезона, 34-летний Бензема стал лучшим бомбардиром ла лиги и Лиги чемпионов. На данный момент француз является главным фаворитом на «Золотой мяч».
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|Барселона
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3
|Атлетико
|0
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|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
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|0
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|0-0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0-0
|0
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10
|Осасуна
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|0
|0-0
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11
|Сельта
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
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|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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