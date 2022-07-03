«Реал» планирует продлить контракт Бензема до 2024 года

«Реал» планирует продлить контракт с нападающим Каримом Бензема до лета 2024 года, сообщает AS. Эта сделка является сейчас приоритетной для мадридцев.

По данным источника, руководство «Реала» надеется после 2024 года приобрести форварда «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.