«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Кимпембе

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего игрока, у которого осталось два года по контракту.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» намерен потребовать защитника за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.