«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Кимпембе
«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе, сообщает AS.
По данным источника, мадридский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего игрока, у которого осталось два года по контракту.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» намерен потребовать защитника за 50 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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Сельта – Эспаньол
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Вальядолид – Вильярреал
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Барселона – Р. Вальекано
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Кадис – Р. Сосьедад
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Альмерия – Реал
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