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Сегодня, 11:59

«Атлетико» рассматривает возможность приобретения Кимпембе

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Атлетико» рассматривает возможность приобретения защитника «ПСЖ» Преснеля Кимпембе, сообщает AS.

По данным источника, мадридский клуб готов включиться в борьбу за 26-летнего игрока, у которого осталось два года по контракту.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» намерен потребовать защитника за 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кимпембе сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Источник: https://as.com/futbol/primera/goal-kimpembe-se-cuela-en-el-radar-del-atletico-de-madrid-n/
Преснель Кимпембе
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ФК Атлетико
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