В агентстве Бальде подтвердили аренду нападающего в «Эспаньол»

В пресс-службе агентства P&P Sport Management S.A.M, представляющего интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказали «СЭ» об уходе игрока в аренду в «Эспаньол».

«Да, Бальде будет играть в Испании, он уходит в аренду в «Эспаньол», — заявили «СЭ» в агентстве.

Ранее «Эспаньол» подтвердил «СЭ» переговоры по Кейта Бальде.

Напомним, сегодня «Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ. «СЭ» сообщал, что форвард может покинуть команду в ближайшее время.

Ла лига сообщила, что «Эспаньол» арендовал форварда «Спартака» Кейта Бальде.