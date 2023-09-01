«Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде исключен из заявки команды на сайте РПЛ.

Ранее «СЭ» сообщал, что 28-летний сенегалец может в ближайшее время покинуть «Спартак».

Бальде выступает за красно-белых с лета прошлого года. Он провел за команду 19 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу. В текущем сезоне форвард сыграл в трех матчах, не отличившись результативными действиями.

Контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до июня 2025 года.