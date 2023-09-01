«Севилья» отдала Родригеса в аренду «Хетафе» и расторгла контракт с Идрисси
«Севилья» отдала в аренду полузащитника Оскара Родригеса и расторгла контракт с вингером Уссамом Идрисси.
Как сообщает пресс-служба клуба, 25-летний Родригес до лета 2024 года будет играть за «Хетафе». За эту команду испанец уже выступал во второй половине сезона-2021/22.
Контракт Идрисси с «Севильей» был рассчитан до лета 2025 года. Марокканец принадлежал клубу с 2020 года и за это время провел всего 17 матчей.
Источник: ФК Севилья
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|2
|1
|0
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|7
|
3
|Атлетико
|3
|2
|1
|0
|10-1
|7
|
4
|Жирона
|3
|2
|1
|0
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|7
|
5
|Кадис
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|
6
|Атлетик
|3
|2
|0
|1
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|6
|
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|2
|0
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|6
|
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|2
|0
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|4-7
|6
|
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|2
|0
|1
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|6
|
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|Бетис
|3
|1
|1
|1
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|
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|1
|1
|1
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|4
|
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|0
|3
|0
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|3
|
13
|Алавес
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
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|Вильярреал
|4
|1
|0
|3
|6-9
|3
|
15
|Гранада
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|
16
|Лас-Пальмас
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
17
|Мальорка
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Сельта
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
19
|Альмерия
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
20
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|3
|0
|0
|3
|5-8
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|1.09
|20:30
|
Кадис – Вильярреал
|3 : 1
|1.09
|23:00
|
Альмерия – Сельта
|- : -
|2.09
|15:00
|
Р. Сосьедад – Гранада
|- : -
|2.09
|17:15
|
Реал – Хетафе
|- : -
|2.09
|19:30
|
Алавес – Валенсия
|- : -
|2.09
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|3.09
|15:00
|
Жирона – Лас-Пальмас
|- : -
|3.09
|17:15
|
Мальорка – Атлетик
|- : -
|3.09
|19:30
|
Атлетико – Севилья
|- : -
|3.09
|22:00
|
Осасуна – Барселона
|- : -
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|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|4
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|3
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|2
|П
|
|
Хон Гуриди
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|2
|
|
Родриго де Пауль
Атлетико
|2
|
|
Луис Риоха
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|1
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|2
|1
|0
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