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Сегодня, 18:43

В «Эспаньоле» подтвердили переговоры по аренде Бальде: «Все близко к тому, чтобы стать официальным»

В «Эспаньоле» подтвердили переговоры со «Спартаком» по аренде Бальде
Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Эспаньола» подтвердили «СЭ» новость о том, что клуб ведет переговоры по аренде нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

«Мы подтверждаем переговоры по аренде Бальде. Все близко к тому, чтобы стать официальным», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Эспаньола».

Ранее «Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ. «СЭ» сообщал, что форвард может покинуть команду в ближайшее время.

Срджан Бабич, Хорхе Карраскаль, Виктор Давила. РПЛ, трансферы: защитник «Динамо» отправился в Италию, «Спартак» подписал Бабича

Кейта Бальде
ФК Спартак (Москва)
ФК Эспаньол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 3 3 0 0 6-1 9
2
 Атлетико 3 2 1 0 10-1 7
3
 Жирона 3 2 1 0 6-2 7
4
 Барселона 3 2 1 0 6-3 7
5
 Атлетик 3 2 0 1 6-4 6
6
 Осасуна 3 2 0 1 4-3 6
7
 Р. Вальекано 3 2 0 1 4-7 6
8
 Валенсия 3 2 0 1 4-3 6
9
 Бетис 3 1 1 1 4-5 4
10
 Кадис 3 1 1 1 2-3 4
11
 Хетафе 3 1 1 1 1-3 4
12
 Р. Сосьедад 3 0 3 0 2-2 3
13
 Вильярреал 3 1 0 2 5-6 3
14
 Алавес 3 1 0 2 4-5 3
15
 Гранада 3 1 0 2 4-7 3
16
 Лас-Пальмас 3 0 2 1 1-2 2
17
 Мальорка 3 0 1 2 3-5 1
18
 Сельта 3 0 1 2 1-4 1
19
 Альмерия 3 0 1 2 2-6 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 20:30
Кадис – Вильярреал
 - : -
1.09 23:00
Альмерия – Сельта
 - : -
2.09 15:00
Р. Сосьедад – Гранада
 - : -
2.09 17:15
Реал – Хетафе
 - : -
2.09 19:30
Алавес – Валенсия
 - : -
2.09 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
3.09 15:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
3.09 17:15
Мальорка – Атлетик
 - : -
3.09 19:30
Атлетико – Севилья
 - : -
3.09 22:00
Осасуна – Барселона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 4
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 3
Ферран Торрес

Ферран Торрес

Барселона

 2
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 2
Хон Гуриди

Хон Гуриди

Алавес

 2
Родриго де Пауль

Родриго де Пауль

Атлетико

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 1 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 2 1 0
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