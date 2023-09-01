В «Эспаньоле» подтвердили переговоры по аренде Бальде: «Все близко к тому, чтобы стать официальным»

В «Эспаньоле» подтвердили переговоры со «Спартаком» по аренде Бальде

В пресс-службе «Эспаньола» подтвердили «СЭ» новость о том, что клуб ведет переговоры по аренде нападающего «Спартака» Кейта Бальде.

«Мы подтверждаем переговоры по аренде Бальде. Все близко к тому, чтобы стать официальным», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Эспаньола».

Ранее «Спартак» отзаявил Бальде на сайте РПЛ. «СЭ» сообщал, что форвард может покинуть команду в ближайшее время.