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Сегодня, 15:05

Николсон и Бальде могут покинуть «Спартак» в ближайшее время

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», нападающие Кейта Бальде и Шамар Николсон покинут «Спартак» уже сегодня. По обоим футболистам идут переговоры с заинтересованными клубами.

Рассматривается как аренда обоих, так и продажа.

Трансферное окно в топ-5 европейских лиг (Англия, Испания, Германия, Франция, Италия) закрывается сегодня, 1 сентября. В России оно будет открыто до 14 сентября.

В текущем сезоне Николсон не провел ни одного матча за «Спартак». Красно-белые все еще не включили 26-летнего ямайца в заявку на сезон. Ранее 26-летний ямаец, выступающий за «Спартак» с 2022 года, провел за команду 43 матча, забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи.

28-летний Бальде в этом сезоне провел три матча во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Трансферное окно в Европе закрывается: все сделки в режиме онлайн. Live!

Кейта Бальде
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
2
8
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 4 1 0
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 4 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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