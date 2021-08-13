Стала известна реакция «Реала» на уход Месси из «Барселоны»
16:55
В «Реале» не придают большого значения переходу нападающего Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ», сообщает The Athletic.
«В «Реале» прекрасно знают, какая сейчас финансовая ситуация в клубах. Уход Месси не стал ни для кого сюрпризом. Это восприняли как что-то естественное. Они не придают этой ситуации большого значения, поскольку сами потеряли Криштиану Роналду и не имели финансовых возможностей, чтобы его заменить. В другие времена «Реал» уже купил бы Мбаппе», — сообщил источник.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.
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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы
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