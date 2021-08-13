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Чемпионат Испании, 1-й тур: расписание и результаты матчей

09:55
«Барселона» начинает свой первый сезон без Лионеля Месси. Фото ФК «Барселона»
«Барселона» начинает свой первый сезон без Лионеля Месси. Фото ФК «Барселона»
Теги:
Первый тур испанской ла лиги.

В воскресенье, 15 августа, «Барселона» проведет свой первый матч после окончания «эры Месси» — Лионель форвард перешел в «ПСЖ».

13 августа, пятница

«Валенсия» — «Хетафе»

Начало матча — 22:00 (мск)

Валенсия — Хетафе

14 августа, суббота

«Осасуна» — «Эспаньол»

Начало матча — 18:00

Осасуна — Эспаньол

«Кадис» — «Леванте»

Начало матча — 20:30

Кадис — Леванте

«Мальорка» — «Бетис»

Начало матча — 20:30

Мальорка — Бетис

«Алавес» — «Реал»

Начало матча — 23:00

Алавес — Реал

15 августа, воскресенье

«Сельта» — «Атлетико»

Начало матча — 18:30

Сельта — Атлетико

«Барселона» — «Реал Сосьедад«

Начало матча — 21:00

Барселона — Реал Сосьедад

«Севилья» — «Райо Вальекано«

Начало матча — 23:15

Севилья — Райо Вальекано

16 августа, понедельник

«Вильярреал» — «Гранада»

Начало матча — 21:00

Вильярреал — Гранада

«Эльче» — «Атлетик»

Начало матча — 23:00

Эльче — Атлетик

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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