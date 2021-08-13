Чемпионат Испании, 1-й тур: расписание и результаты матчей
09:55
Первый тур испанской ла лиги.
В воскресенье, 15 августа, «Барселона» проведет свой первый матч после окончания «эры Месси» — Лионель форвард перешел в «ПСЖ».
13 августа, пятница
Начало матча — 22:00 (мск)
14 августа, суббота
Начало матча — 18:00
Начало матча — 20:30
Начало матча — 20:30
Начало матча — 23:00
15 августа, воскресенье
Начало матча — 18:30
Начало матча — 21:00
Начало матча — 23:15
16 августа, понедельник
Начало матча — 21:00
Начало матча — 23:00
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке.
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
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