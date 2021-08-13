Чемпионат Испании, 1-й тур: расписание и результаты матчей

Первый тур испанской ла лиги.

В воскресенье, 15 августа, «Барселона» проведет свой первый матч после окончания «эры Месси» — Лионель форвард перешел в «ПСЖ».

13 августа, пятница

«Валенсия» — «Хетафе»

Начало матча — 22:00 (мск)

14 августа, суббота

«Осасуна» — «Эспаньол»

Начало матча — 18:00

«Кадис» — «Леванте»

Начало матча — 20:30

«Мальорка» — «Бетис»

Начало матча — 20:30

«Алавес» — «Реал»

Начало матча — 23:00

15 августа, воскресенье

«Сельта» — «Атлетико»

Начало матча — 18:30

«Барселона» — «Реал Сосьедад«

Начало матча — 21:00

«Севилья» — «Райо Вальекано«

Начало матча — 23:15

16 августа, понедельник

«Вильярреал» — «Гранада»

Начало матча — 21:00

«Эльче» — «Атлетик»

Начало матча — 23:00

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Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.