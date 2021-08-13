Салфетку со слезами Месси хотят продать за миллион долларов
Салфетку, которой нападающий Лионель Месси вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», собираются продать. Информация об этом появилась на сайте Mercado Libre.
Платок выставили на аукцион. А его стоимость оценили в один миллион долларов.
8 августа Месси на пресс-конференции хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Ему потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя.
5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.
Дополнительная информация:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-933319407-panuelo-de-messi-despedida-barcelona-psg-camiseta-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5af7b175-6288-4bf3-a805-310a9434443e
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