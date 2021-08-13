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Салфетку со слезами Месси хотят продать за миллион долларов

15:39
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Салфетку, которой нападающий Лионель Месси вытирал слезы во время прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны», собираются продать. Информация об этом появилась на сайте Mercado Libre.

Платок выставили на аукцион. А его стоимость оценили в один миллион долларов.

8 августа Месси на пресс-конференции хотел сказать вступительные слова, но не смог сдержать слез. Ему потребовалось пару минут, чтобы прийти в себя.

5 августа «Барселона» объявила, что Месси покидает клуб. 10 августа стало известно, что «ПСЖ» заключил контракт с аргентинцем на два года с опцией продления еще на один сезон.

Дополнительная информация:

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-933319407-panuelo-de-messi-despedida-barcelona-psg-camiseta-_JM#position=2&search_layout=stack&type=item&tracking_id=5af7b175-6288-4bf3-a805-310a9434443e

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Екатерина Савостина все материалы автора

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Материалы сюжета: Лионель Месси и «ПСЖ»: Месси ушел из «Барселоны», каталонский клуб объявил об уходе Лео, новый клуб Месси, новости и материалы