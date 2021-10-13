Симеоне рассказал, что пытался переманить Месси в «Атлетико» через Суареса

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал, что пытался переманить форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в свою команду с помощью нападающего своей команды Луиса Суареса.

«Я не звонил Лео, но я звонил Луису Суаресу, чтобы спросить, как дела у Месси, есть ли хоть малейший шанс, что он может перейти в «Атлетико». Все длилось около трех часов, потому что «ПСЖ» уже начал работу по подписанию Лионеля. Так что шанса поработать с Месси не было. Он всегда был в «Барселоне» до ухода в «ПСЖ», а я — в «Атлетико», в сборной нам тоже не удалось пересечься», — приводит Goal со ссылкой на Ole слова Симеоне.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года на правах свободного агента, после чего подписал контракт с «ПСЖ». Суарес выступал с Месси за «Барселону» с 2014 по 2020 год, после чего перешел в «Атлетико».