Бэйл назвал себя лучшим гольфистом в «Реале»

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем пристрастии к гольфу.

«В нашей команде всего два игрока в гольф, включая меня, так что я с уверенностью могу назвать себя лучшим гольфистом «Реала». Кто второй игрок? Это Тибо Куртуа, но он не лучше меня. Когда у меня есть возможность и рядом проводят турнир по гольфу, я приезжаю посмотреть. Мне нравится атмосфера, зрители, приятная погода, да и игроки весьма сильны. Невероятно, как они прекрасно играют, учитывая, какое давление на них оказывают. В футболе тоже есть давление, но есть и судья, с которым нужно иметь дело. Гольф больше психологическая игра. Когда я играю в гольф, то чувствую давление гораздо выше, чем перед 80 тысячами зрителей на футбольном матче», — цитирует Goal Бэйла.

В сезоне-2021/22 Бэйл провел 3 матча за «Реал» и забил 1 гол. В данный момент 32-летний валлиец восстанавливается от травмы колена.