Бельерин не исключил, что оформит полноценный переход в «Бетис» следующим летом
Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, выступающий за «Бетис» на правах аренды, не исключил, что продолжит карьеру в испанском клубе.
«Пока не знаю, где я буду следующим летом, но я бы не стал уходить в аренду в «Бетис», если бы не видел себя в этой команде следующим летом. Многое должно решиться, но сейчас я хочу насладиться нынешним сезоном и игрой за «Бетис», а дальше — будь, что будет», — цитирует El Desmarque Бельерина.
Бельерин перешел в «Бетис» на правах аренды в конце августа 2021 года. В нынешнем сезоне испанец провел 4 матча за испанскую команду, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://eldesmarque.com/sevilla/real-betis/1273604-bellerin-seria-muy-bonito-jugar-con-ceballos-en-el-betis
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