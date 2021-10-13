Бельерин не исключил, что оформит полноценный переход в «Бетис» следующим летом

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин, выступающий за «Бетис» на правах аренды, не исключил, что продолжит карьеру в испанском клубе.

«Пока не знаю, где я буду следующим летом, но я бы не стал уходить в аренду в «Бетис», если бы не видел себя в этой команде следующим летом. Многое должно решиться, но сейчас я хочу насладиться нынешним сезоном и игрой за «Бетис», а дальше — будь, что будет», — цитирует El Desmarque Бельерина.

Бельерин перешел в «Бетис» на правах аренды в конце августа 2021 года. В нынешнем сезоне испанец провел 4 матча за испанскую команду, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.