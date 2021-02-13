Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Селюк считает, что лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду

15:56
Теги:

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил работу в соцсетях форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— На футболистов такого уровня работает целый штат пиарщиков, — приводит слова Селюка «Советский спорт». — И миллионы болельщиков подписываются на аккаунты в соцсетях лишь для того, чтобы быть подписанным на такое раскрученное имя. Понятно, что Роналду великий футболист, и его заслуги перед футболом огромны, но цифра в полмиллиарда говорит о том, что в мире просто очень много людей любят футбол. А пиар-менеджеры, которые ведут аккаунт Роналду, справляются со своей работой хорошо.

— Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду — отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?

— Скажу так, лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/articles/2:973894

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир