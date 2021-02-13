Селюк считает, что лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил работу в соцсетях форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.
— На футболистов такого уровня работает целый штат пиарщиков, — приводит слова Селюка «Советский спорт». — И миллионы болельщиков подписываются на аккаунты в соцсетях лишь для того, чтобы быть подписанным на такое раскрученное имя. Понятно, что Роналду великий футболист, и его заслуги перед футболом огромны, но цифра в полмиллиарда говорит о том, что в мире просто очень много людей любят футбол. А пиар-менеджеры, которые ведут аккаунт Роналду, справляются со своей работой хорошо.
— Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду — отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?
— Скажу так, лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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