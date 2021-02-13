Селюк считает, что лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк сравнил работу в соцсетях форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

— На футболистов такого уровня работает целый штат пиарщиков, — приводит слова Селюка «Советский спорт». — И миллионы болельщиков подписываются на аккаунты в соцсетях лишь для того, чтобы быть подписанным на такое раскрученное имя. Понятно, что Роналду великий футболист, и его заслуги перед футболом огромны, но цифра в полмиллиарда говорит о том, что в мире просто очень много людей любят футбол. А пиар-менеджеры, которые ведут аккаунт Роналду, справляются со своей работой хорошо.

— Сейчас все обсуждают: 500 миллионов подписчиков Роналду — отличный ответ на 500 миллионов евро зарплаты Месси. Как вам такое сравнение?

— Скажу так, лучше иметь 500 миллионов евро, как Месси, чем 500 миллионов подписчиков, как Роналду.