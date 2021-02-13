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«Атлетико» победил «Гранаду»

18:00
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«Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании в гостях победил «Гранаду» со счетом 2:1.

Победный гол забил Анхель Корреа.

«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. «Гранада» идет восьмой.

Чемпионат Испании

Лига 1

23-й тур

«Гранада» — «Атлетико» — 1:2 (0:0)

Голы: Льоренте, 63 (0:1). Эррера, 66 (1:1). Корреа, 74 (1:2).
«Гранада»: Силва, Фулькье (Кина, 80), Вальехо, Дуарте, Санчес, Нева, Монторо (Гоналон, 69), Кенеди (Пуэртас, 69), Брайс (Эррера, 58), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 79).

«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Кондогбья (Врсалько, 46), Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа.

Предупреждения: Суарес, 39. Сауль, 43. Савич, 77. Коке, 88. Феррейра-Карраско, 90.

Судья: Матеу Лаос (Испания).

13 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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