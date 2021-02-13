«Атлетико» победил «Гранаду»
«Атлетико» в матче 23-го тура чемпионата Испании в гостях победил «Гранаду» со счетом 2:1.
Победный гол забил Анхель Корреа.
«Атлетико» занимает первое место в турнирной таблице. «Гранада» идет восьмой.
Чемпионат Испании
Лига 1
23-й тур
«Гранада» — «Атлетико» — 1:2 (0:0)
Голы: Льоренте, 63 (0:1). Эррера, 66 (1:1). Корреа, 74 (1:2).
«Гранада»: Силва, Фулькье (Кина, 80), Вальехо, Дуарте, Санчес, Нева, Монторо (Гоналон, 69), Кенеди (Пуэртас, 69), Брайс (Эррера, 58), Хорхе Молина, Мачис (Соро, 79).
«Атлетико»: Облак, Савич, Фелипе, Эрмосо, Коке, Сауль, Кондогбья (Врсалько, 46), Льоренте, Суарес, Феррейра-Карраско, Корреа.
Предупреждения: Суарес, 39. Сауль, 43. Савич, 77. Коке, 88. Феррейра-Карраско, 90.
Судья: Матеу Лаос (Испания).
13 февраля. Гранада. Стадион «Нуэво Лос Карменес».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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