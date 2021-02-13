Испанская газета о Черышеве: «Футболист, обремененный травмами»

Испанское издание Deporte Valenciano раскритиковало российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева.

«Очевидно, минусы Черышева в «Валенсии» превышают плюсы. Россиянин снова пропускает игры из-за травм, теперь он не сыграет с «Реалом». Каждое трансферное окно появляются слухи о его уходе, но «Валенсия» не может найти Денису место и вынуждена оставлять в составе футболиста, который очень мало играет каждый год. Он обременен травмами. Физические проблемы Черышева постоянны, поэтому тут нельзя говорить о неудачном стечении обстоятельств», — говорится в публикации.

Издание считает, что «Валенсия» должна продать Черышева летом 2021 года.

«В этом сезоне Черышев провел лишь 13 игр в чемпионате, он не кажется важной частью команды. Его контракт действует до конца июня 2022 года, ближайшим летом у клуба вновь будет шанс продать его. Сделка пойдет «Валенсии» в минус, и это проблема, но еще большей проблемой являются его разочаровывающие выступления за команду», — отмечает автор статьи Хосе Эрнандес.

В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего россиянина в 4 миллиона евро.