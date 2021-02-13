Испанская газета о Черышеве: «Футболист, обремененный травмами»
Испанское издание Deporte Valenciano раскритиковало российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева.
«Очевидно, минусы Черышева в «Валенсии» превышают плюсы. Россиянин снова пропускает игры из-за травм, теперь он не сыграет с «Реалом». Каждое трансферное окно появляются слухи о его уходе, но «Валенсия» не может найти Денису место и вынуждена оставлять в составе футболиста, который очень мало играет каждый год. Он обременен травмами. Физические проблемы Черышева постоянны, поэтому тут нельзя говорить о неудачном стечении обстоятельств», — говорится в публикации.
Издание считает, что «Валенсия» должна продать Черышева летом 2021 года.
«В этом сезоне Черышев провел лишь 13 игр в чемпионате, он не кажется важной частью команды. Его контракт действует до конца июня 2022 года, ближайшим летом у клуба вновь будет шанс продать его. Сделка пойдет «Валенсии» в минус, и это проблема, но еще большей проблемой являются его разочаровывающие выступления за команду», — отмечает автор статьи Хосе Эрнандес.
В сезоне-2020/21 Черышев провел 14 матчей за «Валенсию» во всех турнирах, на его счету 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего россиянина в 4 миллиона евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
http://www.deportevalenciano.com/2021/02/13/denis-cheryshev-decepcionante-temporada-temporada
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