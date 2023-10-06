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«Реал» решил уволить тренера молодежной команды из-за благодарственного письма «Барселоне»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Реал» уволит помощника главного тренера команды до 17 лет Адриа Диаса, сообщает The Athletic.

По информации источника, клуб принял это решение в связи с благодарственным письмом Диаса «Барселоне», в которой он работал с 2015 по 2019 год. В письме тренер выразил свою благодарность и привязанность к клубу, за то что каталонцы поддерживали его, когда у матери Диаса обнаружили рак.

Ожидается, что «Реал» компенсирует Диасу всю зарплату до конца контракта. Специалист устроился в клуб летом этого года.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 8 7 0 1 16-6 21
2
 Барселона 8 6 2 0 19-8 20
3
 Жирона 8 6 1 1 18-11 19
4
 Атлетико 7 5 1 1 18-7 16
5
 Р. Сосьедад 8 4 3 1 16-10 15
6
 Атлетик 8 4 2 2 13-9 14
7
 Бетис 8 3 3 2 10-12 12
8
 Р. Вальекано 8 3 3 2 9-11 12
9
 Осасуна 8 3 1 4 9-10 10
10
 Валенсия 8 3 1 4 9-10 10
11
 Хетафе 8 2 3 3 10-13 9
12
 Кадис 8 2 3 3 8-11 9
13
 Вильярреал 8 2 2 4 10-13 8
14
 Лас-Пальмас 8 2 2 4 4-7 8
15
 Алавес 8 2 1 5 6-12 7
16
 Мальорка 8 1 4 3 11-14 7
17
 Севилья 7 2 1 4 11-10 7
18
 Сельта 8 1 2 5 8-13 5
19
 Гранада 8 1 2 5 13-21 5
20
 Альмерия 8 0 3 5 11-21 3
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Реал – Осасуна
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Мальорка – Валенсия
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Севилья – Р. Вальекано
 - : -
8.10 15:00
Вильярреал – Лас-Пальмас
 - : -
8.10 17:15
Атлетико – Р. Сосьедад
 - : -
8.10 19:30
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