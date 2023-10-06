Рианчо: «В «Реал Сосьедад» сумасшедшая конкуренция, Захаряну будет тяжело»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о полузащитнике «Реал Сосьедад» Арсене Захаряне. Он считает, что россиянину будет сложно закрепиться в основе испанской команды.

«Академия «Реал Сосьедада» — одна из лучших в Испании. Эта школа выпускает много талантливых игроков, многие из которых продолжают карьеру в главной команде. Поэтому конкуренция за место в составе «Реал Сосьедада» всегда сумасшедшая. Захаряну будет тяжело попасть и закрепиться в стартовом составе, но все в его руках. Если бы в него не верили, то не стали бы покупать у «Динамо» за большие деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

20-летний Захарян перешел в «Реал Сосьедад» в летнее трансферное окно за 13 миллионов евро. Его контракт с испанским клубом действует до конца сезона-2028/29. Ранее полузащитник выступал за «Динамо». После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян провел 3 матча в ла лиге, не отметившись результативными действиями.

«Реал Сосьедад» идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 15 очков за 8 туров.