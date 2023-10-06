«Атлетико» продлил контракт с Хименесом
Защитник «Атлетико» Хосе Хименес подписал новый контракт с мадридцами.
Новое соглашение 28-летнего уругвайца рассчитано до 2028 года.
Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
«Атлетико» с 16 очками занимает четвертое место в ла лиге после 7 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|8
|7
|0
|1
|16-6
|21
|
2
|Барселона
|8
|6
|2
|0
|19-8
|20
|
3
|Жирона
|8
|6
|1
|1
|18-11
|19
|
4
|Атлетико
|7
|5
|1
|1
|18-7
|16
|
5
|Р. Сосьедад
|8
|4
|3
|1
|16-10
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|13-9
|14
|
7
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|10-12
|12
|
8
|Р. Вальекано
|8
|3
|3
|2
|9-11
|12
|
9
|Осасуна
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
10
|Валенсия
|8
|3
|1
|4
|9-10
|10
|
11
|Хетафе
|8
|2
|3
|3
|10-13
|9
|
12
|Кадис
|8
|2
|3
|3
|8-11
|9
|
13
|Вильярреал
|8
|2
|2
|4
|10-13
|8
|
14
|Лас-Пальмас
|8
|2
|2
|4
|4-7
|8
|
15
|Алавес
|8
|2
|1
|5
|6-12
|7
|
16
|Мальорка
|8
|1
|4
|3
|11-14
|7
|
17
|Севилья
|7
|2
|1
|4
|11-10
|7
|
18
|Сельта
|8
|1
|2
|5
|8-13
|5
|
19
|Гранада
|8
|1
|2
|5
|13-21
|5
|
20
|Альмерия
|8
|0
|3
|5
|11-21
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.10
|22:00
|
Атлетик – Альмерия
|- : -
|7.10
|15:00
|
Кадис – Жирона
|- : -
|7.10
|17:15
|
Реал – Осасуна
|- : -
|7.10
|19:30
|
Мальорка – Валенсия
|- : -
|7.10
|22:00
|
Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|8.10
|15:00
|
Вильярреал – Лас-Пальмас
|- : -
|8.10
|17:15
|
Атлетико – Р. Сосьедад
|- : -
|8.10
|19:30
|
Алавес – Бетис
|- : -
|8.10
|19:30
|
Сельта – Хетафе
|- : -
|8.10
|22:00
|
Гранада – Барселона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|6
|
|
Альваро Мората
Атлетико
|5
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|5
|П
|
|
Ньигес Сауль
Атлетико
|4
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|4
|
|
Ларджи Рамазани
Альмерия
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|6
|2
|1
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|5
|1
|0
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|8
|1
|3
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