«Атлетико» продлил контракт с Хименесом

Защитник «Атлетико» Хосе Хименес подписал новый контракт с мадридцами.

Новое соглашение 28-летнего уругвайца рассчитано до 2028 года.

Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года. В текущем сезоне защитник провел 5 матчей за клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

«Атлетико» с 16 очками занимает четвертое место в ла лиге после 7 матчей.