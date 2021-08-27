«Реал» приступил к подготовке презентации Мбаппе
Руководство «Реала» приступило к подготовке презентации нападающего Кильяна Мбаппе, официальное подписание которого предположительно состоится в воскресенье, сообщает Marca.
Презентация может пройти по двум сценариям: мадридцы получат открытое пространство на тренировочной базе и, если все пойдет по плану, этот проект реализуют 9 или 10 сентября. Второй вариант: клуб проведет презентацию на стадионе «Сантьяго Бернабеу» перед матчем с «Сельтой», который состоится 11 сентября.
Cам Мбаппе уже попрощался с одноклубниками из «ПСЖ», сообщив об уходе в «Реал».
Напомним, что у Мбаппе остался всего год по контракту с парижанами. Француз уже отклонил ряд предложений о продлении контракта с «ПСЖ».
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, перейдя из «Монако». Нападающий в составе парижан стал чемпионом Франции, выиграл Кубок французской лиги, а также Кубок и Суперкубок страны.
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