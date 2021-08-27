Президент «Севильи» прокомментировал возможный уход Кунде в «Челси»

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал информацию о том, что защитник Жюль Кунде в ближайшее время перейдет в «Челси».

«На данный момент Кунде — наш игрок. Еще ничего не согласовано и не сделано. Мы всегда рассматриваем предложения, но дни кончаются», — приводит слова Кастро журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 22-летний француз близок к переходу в «Челси». При этом лондонцы заплатят за игрока 55 млн евро, однако для этого им нужно продать Курта Зума.

В прошлом сезоне Кунде сыграл в 49 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. На Евро-2020 он провел один матч против Португалии (2:2).