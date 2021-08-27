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Чемпионат Испании, третий тур: расписание и результаты матчей

09:30
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Фото twitter.com/FCBarcelona
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн. Фото twitter.com/FCBarcelona
Теги:
Третий тур испанской ла лиги.

27 августа, пятница

«Мальорка» — «Эспаньол» (21.00)

Мальорка — Эспаньол

«Валенсия» — «Алавес» (23.15)

Валенсия — Алавес

28 августа, суббота

«Сельта» — «Атлетик» (18.00)

Сельта — Атлетик

«Реал Сосьедад» — «Леванте» (20.30)

Реал Сосьедад — Леванте

«Эльче» — «Севилья» (20.30)

Эльче — Севилья

«Бетис» — «Реал» (23.00)

Бетис — Реал

29 августа, воскресенье

«Барселона» — «Хетафе» (18.00)

Барселона — Хетафе

«Кадис» — «Осасуна» (20.30)

Кадис — Осасуна

«Райо Вальекано» — «Гранада» (20.30)

Райо Вальекано — Гранада

«Атлетико» — «Вильярреал» (23.00)

Атлетико — Вильярреал

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.

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Сергей Ревенко все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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