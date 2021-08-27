Чемпионат Испании, третий тур: расписание и результаты матчей

Третий тур испанской ла лиги.

27 августа, пятница

«Мальорка» — «Эспаньол» (21.00)

«Валенсия» — «Алавес» (23.15)

28 августа, суббота

«Сельта» — «Атлетик» (18.00)

«Реал Сосьедад» — «Леванте» (20.30)

«Эльче» — «Севилья» (20.30)

«Бетис» — «Реал» (23.00)

29 августа, воскресенье

«Барселона» — «Хетафе» (18.00)

«Кадис» — «Осасуна» (20.30)

«Райо Вальекано» — «Гранада» (20.30)

«Атлетико» — «Вильярреал» (23.00)

Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.

Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //

Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.