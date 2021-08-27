Чемпионат Испании, третий тур: расписание и результаты матчей
09:30
Третий тур испанской ла лиги.
27 августа, пятница
«Мальорка» — «Эспаньол» (21.00)
«Валенсия» — «Алавес» (23.15)
28 августа, суббота
«Сельта» — «Атлетик» (18.00)
«Реал Сосьедад» — «Леванте» (20.30)
«Эльче» — «Севилья» (20.30)
«Бетис» — «Реал» (23.00)
29 августа, воскресенье
«Барселона» — «Хетафе» (18.00)
«Кадис» — «Осасуна» (20.30)
«Райо Вальекано» — «Гранада» (20.30)
«Атлетико» — «Вильярреал» (23.00)
Все матчи чемпионата Испании в прямом эфире и записи можно посмотреть на сайте ОККО Спорт.
Все о событиях в испанской ла лиге можно прочитать в разделе по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата Испании — здесь.
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