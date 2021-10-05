«Реал» предложил Мбаппе 6-летний контракт с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон
5 октября, 23:48
«Реал» твердо намерен подписать нападающего Килиана Мбаппе следующим летом. У футболиста как раз истечет срок контракта с «ПСЖ», и он сможет перейти в мадридский клуб на правах свободного агента.
По данным журналиста Николы Скиры, «Реал» уже выслал предварительный вариант контракта. Мбаппе предлагают контракт на 6 лет с зарплатой в 40 миллионов евро за сезон.
Сам футболист уже открыто заявил, что не собирается оставаться в «ПСЖ» и подписывать новый контракт с клубом.
Вместе с «ПСЖ» он по три раза выиграл чемпионат и Кубок Франции, дважды завоевал Суперкубок Франции.
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