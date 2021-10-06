Нападающий «Реала» Винисиус нанял повара и личного физиотерапевта

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор надеется получить большего игрового времени в этом сезоне. Как сообщает Globoesporte, что 21-летний бразилец нанял 12 человек, включая французского шеф-повара и личного физиотерапевта, чтобы повысить свои шансы.

Бразильский вингер с 2018 года выступает за мадридскую команду. «Реал» заплатил за игрока «Фламенгу» 45 миллионов евро.

В этом сезоне Винисиус сыграл в 10 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.