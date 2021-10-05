Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Барселона» намерена распрощаться с Юмтити в январе

20:32
Теги:

«Барселона» намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

27-летний француз не сыграл ни одной минуты в официальных матчах в этом сезоне, и в ближайшие месяцы его положение в команде не изменится.

«Барса» хотела, чтобы Самюэль ушел летом, но тогда игрок отклонил все предложения.

Боссы «блаугранас» намерены сократить расходы на зарплаты футболистов, поэтому постараются избавиться от футболиста. Впрочем, сам футболист может пересмотреть свое решение и согласиться на уход — интерес европейских клубов к нему сохраняется.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Минское «Динамо» забросило две шайбы после ошибок голкипера «Ак Барса»
Смерть в Bare Knuckle. Американский боец умер после страшного нокаута
Карпин отреагировал на уход Прядкина с поста главы РПЛ
Что такое правильный сон и как его добиться
«Она ее не любит!» Милохин за спиной Медведевой намекнул на их отношения с Загитовой
1