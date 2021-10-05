«Барселона» намерена распрощаться с Юмтити в январе

«Барселона» намерена расстаться с защитником Самюэлем Юмтити в зимнее трансферное окно, сообщает Sport.es.

27-летний француз не сыграл ни одной минуты в официальных матчах в этом сезоне, и в ближайшие месяцы его положение в команде не изменится.

«Барса» хотела, чтобы Самюэль ушел летом, но тогда игрок отклонил все предложения.

Боссы «блаугранас» намерены сократить расходы на зарплаты футболистов, поэтому постараются избавиться от футболиста. Впрочем, сам футболист может пересмотреть свое решение и согласиться на уход — интерес европейских клубов к нему сохраняется.