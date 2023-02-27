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Сегодня, 23:36

«Реал» не отпустил футболистов на премию ФИФА The Best из-за предстоящего матча с «Барселоной»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тренировка футболистов «Реала».
Фото Reuters

«Реал» принял решение не отпускать футболистов команды и главного тренера Карло Анчелотти на премию ФИФА The Best, посвященную итогам 2022 года.

Клуб считает, что более приоритетной задачей для игроков сейчас является подготовка к предстоящему матчу полуфинала Кубка Испании против «Барселоны», который состоится 2 марта.

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа был выдвинут на награду лучшему вратарю года, нападающий Карим Бензема — на премию лучшему футболисту года, а Карло Анчелотти — в списке номинантов на приз лучшему тренеру.

Футбол
ФК Реал
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Ла лига: «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью, «Альмерия» обыграла «Барселону» и другие матчи 23-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
8
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
9
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
10
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 2 : 3
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 2 : 1
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 1 : 0
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 1 : 1
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 1 : 0
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 2 : 3
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 3 : 0
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 1 : 0
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 2 : 3
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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