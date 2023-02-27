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Полузащитник «Бетиса» Фекир пропустит остаток сезона из-за травмы

Мария Гусева
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Полузащитник «Бетиса» Набиль Фекир пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, сообщила пресс-служба клуба.

29-летний француз получил повреждение передней крестообразной связки левого колена. Полузащитник не примет участия в оставшихся матчах текущего сезона.

В сезоне-2022/23 Фекир провел за «Бетис» 20 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

«Бетис» занимает 5-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 40 очков в 23 матчах.

Набиль Фекир
Футбол
ФК Бетис
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 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
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5
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