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Сегодня, 22:00

Ла Лига: «Реал» — «Атлетико», «Альмерия» — «Барселона» и другие матчи 23-го тура

Галина Глазко
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Карим Бензема («Реал»).
Фото Global Look Press
23-й тур чемпионата Испании.
Испания. Лига 1. 23-й тур
24 февр, 23:00. Estadio Manuel Martinez Valero (Эльче)
Эльче
Бетис
Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Мальорка
Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 18:15. Estadio Nuevo Mirandilla (Кадис)
Кадис
Райо Вальекано
Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 20:30. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Атлетико
Испания. Лига 1. 23-й тур
25 февр, 23:00. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Реал Сосьедад
Испания. Лига 1. 23-й тур
26 февр, 20:30. Estadio de los Juegos Mediterraneos (Альмерия)
Альмерия
Барселона
Испания. Лига 1. 23-й тур
26 февр, 23:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Осасуна
Испания. Лига 1. 23-й тур
27 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Хетафе

0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 22 19 2 1 45-7 59
2
 Реал 22 16 3 3 46-17 51
3
 Р. Сосьедад 22 13 4 5 32-22 43
4
 Атлетико 22 12 5 5 31-17 41
5
 Бетис 22 11 4 7 29-23 37
6
 Р. Вальекано 22 9 7 6 29-24 34
7
 Атлетик 22 9 5 8 31-23 32
8
 Мальорка 22 9 4 9 20-22 31
9
 Вильярреал 22 9 4 9 24-22 31
10
 Осасуна 22 8 6 8 19-21 30
11
 Жирона 22 7 6 9 33-33 27
12
 Севилья 22 6 7 9 24-30 25
13
 Эспаньол 22 5 9 8 27-33 24
14
 Вальядолид 22 7 3 12 16-30 24
15
 Сельта 22 6 6 10 23-34 24
16
 Альмерия 22 6 4 12 27-40 22
17
 Кадис 22 5 7 10 17-35 22
18
 Хетафе 22 5 7 10 19-28 22
19
 Валенсия 22 5 5 12 26-27 20
20
 Эльче 22 1 6 15 15-45 9
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Эльче – Бетис
 - : -
25.02 16:00
Эспаньол – Мальорка
 - : -
25.02 18:15
Кадис – Р. Вальекано
 - : -
25.02 20:30
Реал – Атлетико
 - : -
25.02 23:00
Валенсия – Р. Сосьедад
 - : -
26.02 16:00
Атлетик – Жирона
 - : -
26.02 18:15
Сельта – Вальядолид
 - : -
26.02 20:30
Альмерия – Барселона
 - : -
26.02 23:00
Севилья – Осасуна
 - : -
27.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 15
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 6
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 12 3 1
Педро Бигас

Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
Стефан Савич

Стефан Савич

Атлетико

 14 2 2
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