«ПСЖ» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента «Реала» от коронавируса

«ПСЖ»? на странице в Twitter выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента «Реала» Лоренсо Санса. Он скончался в возрасте 76 лет из-за коронавируса.

«Наш клуб выражает искренние соболезнования семье Лоренцо Санса, его близким и клубу», — говорится в сообщении.

Le Paris Saint-Germain pr?sente ses plus sinc?res condol?ances ? la famille de Lorenzo Sanz, ? ses proches et au club du @realmadrid. pic.twitter.com/GxiOjUNYAi — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 21, 2020

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. Во многих странах введен карантин. По данным на 21 марта всего в мире выявлено более 304 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 94 тысяч выздоровели, 12 984 человека умерли. В России зафиксировано 306 случаев заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется